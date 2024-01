Dit zie je woensdag in 'Moordpillen?'

Na een gesprek met psychiater Mireille Boerma over haar ADHD-medicatie gaat Dionne een spannend traject in waarbij ze volledig door de molen wordt gehaald.

Ze wil weten of de medicatie goed gebruikt wordt en of ze er niet mee kan stoppen. Hiervoor moet een nieuwe diagnose gesteld worden. Dionne praat ook met haar moeder die haar als kind niet wilde laten onderzoeken vanuit het idee dat kinderen mogen zijn wie ze zijn. Ze denkt dat het label ADHD haar toen had kunnen helpen. Radio-DJ Giel Beelen stopte met zijn ADHD-medicijnen en zocht zijn heil in meditatie en koude training. Dionne besluit met grote tegenzin om ook eens koud te douchen.

'Moordpillen?', woensdag 10 januari om 22.15 uur bij BNNVARA op NPO 3.