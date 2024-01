Dit zie je woensdag in 'De Wereld in Ter Apel'

Een Colombiaanse man vertelt aan de vreemdelingenpolitie AVIM waarom hij asiel aanvraagt aan Nederland. In juli valt het kabinet over migratie terwijl de drukte in Ter Apel toeneemt.

Door een gebrek aan opvangplekken in het land, stokt de doorstroom en raakt de opvang op het terrein overvol. Elke avond is het spannend of er voldoende plek is en proberen medewerkers te voorkomen dat asielzoekers op de vloer van de wachtkamer moeten slapen. Een Poolse activiste spreekt op de grens met Afghaanse migranten die vertellen dat ze door Poolse agenten op illegale wijze zijn teruggestuurd naar Belarus.

'De Wereld in Ter Apel', woensdag 24 januari om 22.20 uur bij BNNVARA op NPO 2.