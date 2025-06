Dit zie je woensdag in 'Dag & Nacht'

Het bevlogen team van de afdeling kindergeneeskunde staat dag en nacht klaar voor jonge patiŽnten met de meest uiteenlopende ziektebeelden en aandoeningen. Het werk van de kinderartsen en de rest van het team wordt gekleurd door lichtpuntjes, maar ook door grote drama's. Zo ook in hun eigen levens.

Natasha komt binnen met een overdosis, haar zus Bo komt met haar mee als verzorger. Bo wil onder geen beding dat haar moeder wordt gebeld, Amanda is de enige die ze in vertrouwen neemt. Jerry’s relatie valt uit elkaar en krijgt daarbovenop ook nog eens te horen dat er een onderzoek naar hem is gestart. Linda is ondertussen gestrest door onduidelijke privé telefoontjes. Max probeert over zijn emoties heen te komen door zich te storten op zijn date leven, maar het helpt niet. Trui heeft moeite met afscheid nemen van baby Maya en moet ondertussen met Naima een moeder en baby verzorgen die niet van elkaar gescheiden willen worden.

'Dag & Nacht, woensdag 4 juni om 20.35 uur bij AVROTROS op NPO 1.