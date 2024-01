Dit zie je vrijdag in 'Where the Wild Men Are - with Ben Fogle' op NPO 3

Ben Fogle reist naar een van de verste uithoeken van Groot-BrittanniŽ, de Shetlandeilanden, voor een bezoek aan Helen en Jason, een stel dat sinds een paar jaar een nieuw bestaan heeft opgebouwd op het eiland Yell.

Hij komt te weten waarom ze het stadsleven te veel vonden en ziet waar ze nu tegenaan lopen bij het verwezenlijken van hun dromen op dit prachtige, historische en afgelegen eiland. Het stel is bezig met een arbeidsintensieve verbouwing van hun huis. Ben ziet hoe ze zich inzetten voor het fysiek zware eilandleven, als keuterboeren met tien hectare land, al is dat misschien wat meer dan ze aankunnen.

'Where the Wild Men Are - with Ben Fogle', vrijdag 19 januari om 21.00 uur bij AVROTROS op NPO 3.