Dit zie je vrijdag in 'Ik Vertrek XL'

In Frankrijk worstelen ze met de vergunningsaanvraag. De onderlinge verhoudingen komen onder druk te staan en het ideaal om zoveel mogelijk samen te zijn, wordt losgelaten.

De kinderen kunnen nog niet goed aarden, wat Tammy en Mike voor een moeilijke beslissing stelt. In Oostenrijk breidt het gezelschap zich uit met een prachtige, gezonde dochter: Juliëtte. Tegelijkertijd verlaat Piet het toneel, nadat hij en Margriet hun relatie verbreken. Ook komt er eindelijk antwoord op de vraag: slopen of verbouwen?

Ik vertrek XL op tv

Tammy, Mike, Ziva en Gavin nemen afscheid van Nederland. Maar dan volgt een grote tegenslag. In Oostenrijk zijn ze druk met de verkoop en overdracht van hun horecapand in Nederland.

Eindelijk plukken ze in Frankrijk de vruchten van maandenlang hard werken. Ook in Oostenrijk is er iets te vieren: de vergunning voor de uitbouw van het pand is na anderhalf jaar rond.