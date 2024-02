Dit zie je vrijdag in 'Flikken Maastricht'

Een ongeneeslijk zieke man wordt dood aangetroffen door zijn vrienden. Een van hen, arts, constateert een natuurlijke dood.

De levensverzekering wil dat Wolfs uitzoekt of dat werkelijk zo is. Met frisse tegenzin gaat hij aan de slag. Als hij ontdekt dat er meer aan de hand is, bijt hij zich in het onderzoek vast. Eva ontmoet een vriend van Maurice die met hem in een TBS-kliniek heeft gezeten.

'Flikken Maastricht', vrijdag 9 februari om 20.35 uur bij AVROTROS op NPO 1.