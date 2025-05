Dit zie je vanavond in 'Opsporing Verzocht'

In 'Opsporing Verzocht' vertellen een 63-jarige man en een 61-jarige vrouw vanavond over de confrontatie die ze in Gouda hadden met een man en zijn mes.

Hij bedreigde op 29 december in recreatiepark Goudse Hout eerst de man, die zijn hond uitliet, en dreigde zowel de man als het dier neer te steken als de wandelaar niet snel zijn spullen afgaf. Toen de man niet meteen meewerkte, draaide de straatrover zich om naar de vrouw en bedreigde haar met zijn mes. Er zijn bewakingsbeelden van de vluchtende verdachte.

Man met wapen in winkelstraat Maastricht

Op 16 januari hebben twee mannen in een drukke Maastrichtse winkelstraat geprobeerd de vitrine van een juwelier open te slijpen. Daarbij hield één van de daders een groot vuurwapen vast. Hun hele actie is vastgelegd op beeld en inmiddels heeft de politie in Limburg ook belangrijke aanvullende sporen.

Nieuw beeld schutter Den Haag

Op 28 januari werd een automonteur aan de Driebergenstraat in Den Haag van dichtbij neergeschoten. Hij raakte ernstig gewond aan zijn been. Van de schutter worden vanavond nieuwe beelden getoond.

Verder onder andere aandacht voor de ontdekking van een zwaar explosief in IJmuiden en een live-verbinding met de politie in Brabant over het steekincident in Breda waarbij een jongen van 15 jaar in maart ernstig gewond raakte.

'Opsporing Verzocht', dinsdag 27 mei om 20.25 uur bij AVROTROS op NPO 2.