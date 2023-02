Dit zie je vanavond in 'Opsporing Verzocht'

Op dinsdagochtend 10 januari werd een 15-jarige jongen ontvoerd vanaf de Tweede Jan Steenstraat in Amsterdam. Mede door hulp van omstanders die snel alarm sloegen, werd de jongen al zo'n drie kwartier later bevrijd na een politie-actie op de A27.

Het jonge slachtoffer was gelukkig ongedeerd. Ter plekke werden drie verdachten aangehouden, maar vermoedelijk hebben zij hulp gehad bij de voorbereidingen van de ontvoering. De politie in Amsterdam maakt vanavond beelden van deze verdachten openbaar in 'Opsporing Verzocht'.

Zoon vermiste Wico van Leeuwen doet verhaal

Er is nog altijd 10.000 euro beloning voor de tip die leidt tot opheldering van de verdwijning van Wico van Leeuwen (48) uit Borculo. Van Leeuwen is al sinds 17 mei vermist en leeft vermoedelijk niet meer. Wico was vader van drie kinderen. Zijn 15-jarige zoon vertelt vanavond meer over zijn bijzondere band met zijn vader en hoe het is om al 9 maanden niet te weten wat er met hem is gebeurd. Een woordvoerder geeft de laatste stand van zaken in het onderzoek. Zo werd gisteren een 28-jarige verdachte uit Borculo aangehouden.

Vrouw (77) laat hondje uit en wordt zomaar gestoken

Op vrijdag 23 december is aan de Sportlaan in Den Haag een 77-jarige vrouw slachtoffer geworden van een steekincident. Mevrouw liep met een rollator rond 9 uur een ommetje om haar hond uit te laten, toen ze werd aangesproken door een voor haar onbekende man. Omdat ze dacht dat hij wat wilde vragen en hij moeilijk te verstaan was, boog ze zich naar hem toe. Op dat moment stak de man haar meerdere keren. Mevrouw overleefde de aanval gelukkig. De politie maakt zich grote zorgen dat deze dader nog niet is opgepakt en deelt vanavond zijn signalement.

Verder worden onder meer beelden van een overval op een snackbar in Rotterdam getoond, van een serie-inbreker in de regio Vlissingen en zijn er herkenbare foto’s van verdachten bij de voetbalrellen rond FC Den Bosch -Top Oss, op 17 september.

Uiterst effectieve opsporingsweek

Rond een aantal zaken uit de uitzending van vorige week dinsdag volgden afgelopen week ontknopingen. Zo vertelde de familie van de in Zwijndrecht neergeschoten Anneke en Michel over de emotionele periode die ze doormaakten en werd een nieuwe oproep gedaan uit te kijken naar de verdachte Minh Nghia V. Hij werd zaterdag mede door een tip van een burger aangehouden. Vanavond wordt meer verteld over nog een aantal snelle resultaten: zo is een getoonde overvaller binnen een dag opgepakt en is er ook een doorbraak rond de overval op een Fries tankstation.

'Opsporing verzocht', vanavond om 20.30 uur bij AVROTROS op NPO 2.