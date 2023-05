Dit zie je nu dinsdag in 'Opsporing Verzocht'

In de uitzending het verhaal van een 41-jarige man uit Ridderkerk. Zijn vrouw en hun 11-jarige zoon dachten dat hij werd doodgeschoten toen hij bij thuiskomst door twee overvallers werd opgewacht.

Ze waren uit op zijn dure horloge en bedreigden hem met een pistool. Bij de worsteling die ontstond, ging het wapen af waardoor zijn vrouw en zoon binnen in huis het ergste vreesden. Het slachtoffer en zijn vrouw vertellen over die angstige momenten en de impact van zo’n overval op hun gezin. Ook alle aanknopingspunten naar de daders, die zowel te zien als te horen zijn tijdens de overval op 8 december.

Den Haag, brandstichting

Sinds twee weken is de politie in Den Haag druk bezig met het onderzoek naar een brandstichting in een historisch pand met appartementen aan de Prinsegracht. Daarbij raakten vijf bewoners gewond. De brand woedde in het trapportaal waardoor de vluchtroutes van vier appartementen onbereikbaar waren. Twee bewoners zagen geen andere uitweg dan uit een zes meter hoog raam te springen. Drie anderen moesten worden behandeld met ademhalingsproblemen. Vanavond alle vragen over deze brandstichting in de nacht van dinsdag 18 op woensdag 19 april.

Oss, woningoverval

Een 76-jarige vrouw uit Oss vertelt hoe zij slachtoffer werd van een woningovervaller. Na een wandeling met haar hond zette ze thuis het alarm aan en liep naar de bovenverdieping van haar huis aan de Burgemeester van den Elzenlaan. Daar schrok ze van het geluid van glasgerinkel en het alarm dat afging. Op de trap kwam ze oog in oog te staan met een overvaller die haar omver duwde. De dader heeft een dierbaar horloge, dat ze ooit van haar man cadeau kreeg, van haar pols gerukt. Daarna liet hij de vrouw aan haar lot over en vluchtte die zondagavond 13 november richting de Vijversingel in Oss. Vanavond alle sporen naar de dader die een zigzaggende manier van lopen heeft.

Nieuw-Dordrecht, plofkraak

Ook in de uitzending beelden van vier plofkrakers die op zondag 12 maart toesloegen bij een Geldmaat in een dorpshuis in Nieuw-Dordrecht. Met twee explosies richtten ze voor tienduizenden euro’s schade aan. De daders en hun werkwijze staan op beeld.

Pinfraudeurs

Ons omvangrijke dossier met pinfraudeurs wordt vanavond met drie personen uitgebreid. Zeer herkenbare beelden van fraudeurs die geld opnemen met gestolen bankpassen of betaalgegevens in Groningen, Velp (Gelderland) en Zuidlaren.

Inbrekers

Dankzij uitstekende camerabeelden laten we zien hoe een aantal inbrekers met wisselend succes te werk gaat. We hebben beelden van inbraken in Nijverdal, Rijssen, Giesbeek en Voorburg.

'Opsporing Verzocht', dinsdag 2 mei om 20.30 uur bij AVROTROS op NPO 2.