Dit zie je nu dinsdag in 'Opsporing Verzocht'

De politie in Limburg werkt al een tijd aan een onderzoek naar een overval op een man van 84 jaar in Maastricht. Naar nu blijkt is hij vrijdag 8 juli op zeer intimiderende wijze overmeesterd in zijn huis aan de Ponjaardruwe.

De man, die lijdt aan een longziekte en hartproblemen heeft, werd ‘s nachts wakker toen er twee indringers naast zijn bed stonden. Eén van hen drukte meteen zijn hand op de mond van meneer, die daarna nauwelijks adem kreeg. Er zijn sterke vermoedens dat de twee mannen via via te weten zijn gekomen dat het slachtoffer net zijn auto had verkocht en daarom bij uitzondering cash geld in huis had. Met bewakingsbeelden van onder andere de verdachten en hun auto hoopt de politie de zaak vanavond in 'Opsporing Verzocht' op te lossen.

Koningsdag, festivals: de zakkenrollers komen eraan!

Vorig jaar werd op Koningsdag een piek gezien in het aantal aangiften van zakkenrollen. Het aantal lag 10 keer hoger dan normaal. Met de komende feestdagen in aantocht een goede reden om een aantal zakkenroltrucs èn de daders te laten zien.

Explosie Den Bosch

In de nacht van 2 op 3 december werd bij een huis aan de Zirkoon in de wijk De Hambaken in Den Bosch een zwaar explosief tot ontploffing gebracht. Daarbij werd een voordeur uit een woonhuis geblazen en liepen onder andere twee auto’s zware schade op. Op bewakingsbeelden is te zien hoe de verdachte vanaf een auto aan Het Wielsem de situatie verkende.

Actueel: dood Rishi Rampadarath (37) in Houten

Afgelopen donderdagochtend 20 april werd aan de Stelhout in Houten een man doodgeschoten. De 37-jarige Rishi werd rond 05.30 uur onder vuur genomen, toen hij na een nachtje logeren bij zijn ouders naar zijn werk wilde vertrekken. Via een live-verbinding met een woordvoerder van de politie Midden-Nederland wordt de laatste stand van zaken in het onderzoek geschetst.

Verder onder andere bewakingsbeelden van de diefstal van de omzet van een viskraam in Winterswijk en een overval op een tankstation in Heino.

'Opsporing Verzocht', dinsdag 25 april om 20.30 uur bij AVROTROS op NPO 2.