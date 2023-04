Dit zie je nu dinsdag in 'Opsporing Verzocht'

Afgelopen zondag is in de bosjes bij de Schie en de Rijnlaan in Zwolle een zwaargewonde 70-jarige vrouw gevonden. Het slachtoffer was niet alleen zwaar toegetakeld, maar mogelijk ook seksueel misbruikt.

Een groot team van rechercheurs doet vanavond een dringend beroep op de kijkers van 'Opsporing Verzocht' om te helpen de dader(s) zo snel mogelijk op te sporen. Een woordvoerder van de politie geeft vanavond meer informatie over het incident en er worden bewakingsbeelden getoond.

15.000 euro beloning rond dood Ferdi Mathilda (31) uit Boxtel

In november 2019 werd achter een overheidspand aan de Fuutlaan in Eindhoven een overleden man gevonden. De 31-jarige Ferdi Mathilda was met geweld om het leven gebracht. Onlangs is er een nieuwe impuls aan het onderzoek gegeven. Er is nu een beloning van 15.000 euro en de politie is bezig met een visuele reconstructie van de plaats delict. In de uitzending een reconstructie van de laatst bekende momenten van Mathilda.

Ontvoering horeca-ondernemer in Zaandam gefilmd

De politie maakt vanavond voor het eerst bewakingsbeelden openbaar waarop te zien is hoe 30 augustus een 57-jarige horeca-ondernemer in Zaandam werd ontvoerd en overvallen. De man werd toen hij naar zijn woning aan de Stadskwekerij liep overmeesterd door drie mannen en meegenomen in een busje. Uiteindelijk moest hij met de daders mee zijn eigen huis in, om hen aan geld te helpen.

Dader aanslag coffeeshop Tilburg vergeet vermomming op te houden

Op zaterdag 18 februari is voor de tweede keer een aanslag gepleegd bij een coffeeshop aan de Gasthuisring in Tilburg. Er zijn beelden van de man die daar een brandbom aanstak. De verdachte is na afloop zonder gezichtsbedekking gefilmd. De politie hoopt dat hij snel herkend wordt door kijkers.

Daarnaast onder andere herkenbare beelden van de man die een grote explosie veroorzaakte in een appartementencomplex in Wilnis, aandacht voor de beroving van een 65-jarige conducteur in Utrecht en meerdere pinfraudeurs. Kijkers van Opsporing Verzocht blijken overigens een belangrijke rol te hebben gespeeld bij de aanhouding gisteren rond de dood van de 19-jarige Xavier Durlinger in Sittard. Een woordvoerder van de politie Limburg geeft toelichting over die arrestatie.

'Opsporing Verzocht', dinsdag 4 april om 20.30 uur bij AVROTROS op NPO 2.