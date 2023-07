Dit zie je maandag in 'Superleeuwen: Het Marokkaanse voetbalsprookje'

Marokko heeft de halve finale verloren, maar het team heeft met hun overwinningen de wereld veroverd. Velen beschouwen dit als slechts het begin... een nieuw hoofdstuk in de geschiedenis van Marokko.

Het gevoel van trots is daarmee gestegen tot ongekende hoogte. The tables have turned. ICE stelt de ultieme vraag: is voetbal voor Marokko écht meer dan een spelletje?

'Superleeuwen: Het Marokkaanse voetbalsprookje', maandag 10 juli om 21.20 uur bij BNNVARA op NPO 3.