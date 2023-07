Dit zie je maandag in 'Superleeuwen: Het Marokkaanse voetbalsprookje'

Doe het voor je familie. Doe het voor je broeders. Doe het voor je moeder. Het is de kern achter het Marokkaanse elftal dat zich een weg baant naar de adembenemende kwartfinale tegen Portugal.

Het groeiende geloof in hun kunnen is voelbaar. Samen met zijn voetbalvrienden Ziyech, Mazraoui, Amrabat en Aboukhlal onthult ICE de familienormen, waarden en levenslessen die schuilgaan in de meest geliefde sport ter wereld en hoe deze hebben bijgedragen aan hun weg naar de halve finale.

'Superleeuwen: Het Marokkaanse voetbalsprookje', maandag 10 juli om 21.20 uur bij BNNVARA op NPO 3.