Dit zie je maandag in 'Radar'

'Radar' ontvangt opnieuw klachten over de agressieve telefonische verkoop van thuisbatterijen. Telkens worden nieuwe bedrijfsnamen bedacht: deze keer gaan de klachten over Noodstroom Consult en Go Plug.

Wat moet er gebeuren om deze praktijken te stoppen? Fons gaat op zoek naar de eigenaren. De Autoriteit Consument en Markt (ACM) reageert in de studio. Je hebt na valse beloftes voor tienduizenden euro’s waardeloze landbouwgrond gekocht. En nu is er een nieuw voorstel: je kunt de grond goed verkopen, maar dan moet je wel eerst grondonderzoek van een paar duizend euro’s extra laten doen. Kom je zo inderdaad van je grond af of is het opnieuw een manier om mensen geld afhandig te maken?

En: De prijzen voor dezelfde eenvoudige crematie, zonder gebruik van faciliteiten, kunnen meer dan 900 euro verschillen. Hoe kan dit? Radar zoekt het uit.

