Dit zie je maandag in 'Radar'

Terwijl de Eerste Kamer druk in debat is over de mogelijke afschaffing van de salderingsregeling, passen sommige energiemaatschappijen nu al hun kosten aan voor zonnepaneelbezitters.

Wat er ook gaat gebeuren met salderen: mensen met zonnepanelen gaan meer betalen voor het leveren van stroom. Hoe meer je teruglevert, hoe hoger de kosten. Zijn er harde garanties dat die kosten niet de pan uit gaan rijzen? Minister Jetten voor Klimaat en Energie reageert in de uitzending.

Uit een 'Radar Panel'-onderzoek blijkt dat 52% van de 1,2 miljoen antidepressiva-gebruikers in Nederland niet is gewaarschuwd voor ontwenningsklachten toen ze begonnen met slikken. Van hen moest 87% zelf beginnen over stoppen bij hun arts. Ook de begeleiding bij het afbouwen schiet tekort. 'Radar', maandag 12 februari om 20.25 uur bij AVROTROS op NPO 2.