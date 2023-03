Dit zie je maandag in 'Nachtdieren'

Emmy lijdt aan slaapverlammingen. Haar lichaam komt dan niet in beweging terwijl haar ogen wijd open zijn. Vroeger maakten haar ouders haar wakker tijdens een aanval, nu lukt het haar om zelf uit een aanval te komen.

Marloes is privédetective waardoor ze ’s nachts vaak moet observeren. Dit doet ze voor vreemdgaan zaken, maar ook voor alimentatie- en werkgeverszaken. Vaak zit ze vermomd in haar auto te wachten. Remy koos ervoor om dakloos te zijn. Om geld te besparen greep hij naar speed en op zijn dieptepunt raakt hij verslaafd. Inmiddels is hij afgekickt en woont hij begeleid, maar zijn dag en nacht ritme is nog steeds flink ontregeld.

'Nachtdieren', maandag 13 maart om 21.15 uur bij BNNVARA op NPO 3.