Dit zie je maandag in een nieuwe aflevering van 'Tussen Kunst en Kitsch'

Het schilderij, met Maghazni op een paard, is volgens expert Pieter Jorissen gemaakt door Victor Eeckhout. De kunstenaar was gefascineerd door het Midden-Oosten. Zodra het oriëntalisme weer in de mode is, zal de waarde stijgen.

Een bijzonder tegeltableau met Mozes is uniek en van uitzonderlijke kwaliteit, vertelt expert Kitty Laméris in het Markiezenhof. Expert Martijn Akkerman taxeert een ring, die lijkt op een taartje. Een kop en schotel, bedoeld als siergoed in China, wordt door expert Tom Angevaren besproken. En hoeveel is een speeldoos waard die tegenwoordig als decoratie in een winkeltje met antiek, curiosa en ‘andere oude meuk’ staat?

'Tussen Kunst en Kitsch', maandag 10 april om 21.20 uur bij AVROTROS op NPO 1.