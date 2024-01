Dit zie je maandag in een nieuwe aflevering van 'State Of Hate'

Gynaecoloog Dr. Slepian stond in de keuken van zijn huis in Buffalo (New York) toen een schot vanuit de bosjes een einde aan zijn leven maakte. Slepian werd vermoord door James Kopp omdat hij als 'baby killer' werd gezien.

Door zijn daad is James Kopp een held bij de extremistische flank van de anti-abortusbeweging: ‘The Army of God’. Inmiddels is abortus in veel staten verboden en loopt de discussie hoog op. Margriet herenigt met Army of God-dominee Bray, waar ze destijds een item over maakte. Ook spreekt ze Amerikaanse burgers in Kentucky en Washington D.C. over hun kijk op abortus.

