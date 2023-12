Dit zie je in 'Opsporing Verzocht'

Afgelopen vrijdag werd rond zes uur in de ochtend een explosief tot ontploffing gebracht bij een bedrijfspand aan de Koninginnestraat in Vlaardingen. Het was de zoveelste explosie in een zeer korte periode.

Het desbetreffende pand was op last van de burgemeester al gesloten, maar dat blijkt deze dader dus niet te hebben afgeschrokken.

Vanavond laat de politie in 'Opsporing Verzocht' voor het eerst de beelden zien van de

verdachte van dit laatste incident.

Poging verkrachting Rotterdam en onbekende dode Nederhemert

Daarnaast vanavond twee oproepen rond actuele misdrijven. Zo wordt meer informatie gedeeld over de man die twee december een vrouw probeerde te verkrachten aan de Heer Bokelweg in Rotterdam. Verder doet de politie een oproep om tips over een onbekende dode man. Het slachtoffer werd 16 december in het water bij Nederhemert gevonden en blijkt door een misdrijf om het leven te zijn gekomen.

Dood Jan van Mullekom in Helenaveen

Pluimveehouder Jan van Mullekom werd in juli 2022 om het leven gebracht in zijn huis in

Helenaveen. De dood van de pluimveehouder werd nooit opgehelderd. Onlangs werd er

ingebroken in zijn door de politie verzegelde huis. Is er een link tussen die inbraak en de dood van Van Mullekom? De politie toont bewakingsbeelden.

Slachtoffer (58) schietincident in levensgevaar, wie herkent schutter?

Op 15 november werd een 58-jarige man die even buiten stond te roken voor een café op de

hoek van de Korenaarstraat en Nieuwe Binnenweg in Rotterdam beschoten. Hij ligt

inmiddels in kritieke toestand in het ziekenhuis. Vanavond beelden van de schutter, waarop

te zien is hoe hij zijn nietsvermoedende doelwit tot op centimeters nadert.

Verder onder meer beelden van een criminele bende in Breda, een overval op een

supermarkt in Almere en een bizarre inbraak in Deventer.

De vorige uitzending op 12 december van het landelijke opsporingsprogramma was uiterst

effectief. Na het tonen van bewakingsbeelden van een fataal steekincident in Nijmegen op

zondag 10 december konden binnen twee dagen de drie getoonde verdachten worden aangehouden.

'Opsporing Verzocht', dinsdag 19 deember om 20.30 uur bij AVROTROS op NPO 2.