Dit zie je in 'Opsporing Verzocht' (op NPO 2)

Dinsdag wordt in het landelijke opsporingsprogramma 'Opsporing Verzocht' de identiteit openbaar gemaakt van twee vermeende leiders van een grote criminele organisatie.

Beide mannen zijn bij de politie in beeld gekomen na een analyse van versleutelde berichten tussen criminelen. De twee kopstukken zouden zich onder meer bezighouden met cocaïnehandel en daarmee verband houdende ernstige geweldsmisdrijven en zijn tot nu toe redelijk onbekend gebleven. Beide mannen worden ook meteen op de Nationale Opsporingslijst gezet.

Voorbijganger pakt handgranaat op en gaat boodschappen doen

Op 27 oktober werd voor een coffeeshop aan de Gasthuisring in Tilburg een handgranaat achtergelaten. Camera’s hebben vastgelegd hoe de dader de granaat dumpt op de stoep nadat hij uitgebreid aan het explosief staat te prutsen. De granaat bleef urenlang achter tot hij door een voorbijganger werd meegenomen in zijn rugzak. Toen dat werd ontdekt werd de supermarkt waar de man op dat moment was, ontruimd. De granaat bleek echt en stond op scherp. De politie hoopt op tips over de dader, een belangrijke getuige en over het motief.

Opvanglocatie vluchtingen in Someren in brand gestoken

Vier dagen voordat in Someren de opvang van zo’n 450 vluchtelingen zou starten, werd een kampeerboerderij bij het complex aan de Hoof in brand gestoken. Op bewakingsbeelden van die 24e november is de werkwijze van de brandstichter vastgelegd, net als zijn handlanger en hun uiterst opvallende auto.

Verder onder meer aandacht voor een oplichtingszaak waarbij een 81-jarige man 24.000 euro verloor en de mishandeling van een Amerikaanse toerist in Amsterdam.

'Opsporing Verzocht', dinsdag 10 januari om 20.30 uur bij AVROTROS op NPO 2.