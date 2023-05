Dit zie je in mei op Cartoonito

'Lucas de Spin' volgt de avonturen van een sympathieke en schattige springspin Lucas die in een grote mensenhuis woont. Deze vrolijke en nieuwsgierige muziekliefhebber nodigt ons uit hem te vergezellen terwijl hij deze enorme wereld verkent.

Met zijn 4 jaar verspreidt hij niet alleen liefde, maar beleeft hij ook veel plezier tijdens de spannende avonturen die hij met zijn vrienden beleeft.

LUCAS DE SPIN

VANAF 15 MEI

Elke dag om 15.30 uur

Herhalingen om 10.00 en 18.30 uur

THOMAS DE STOOMLOCOMOTIEF

VANAF 29 MEI

Elke dag om 16.30 uur

Herhalingen om 08.30 uur

Sluit je aan bij Thomas en zijn vrienden, die nu energieker, kleurrijker en zelfs jonger zijn dan ooit! Tot nu toe was het leven op het eiland Sodor niet vrij van opwinding, maar de serie, verrijkt met muzikale elementen, biedt nieuwe avonturen voor onze stoommachines en kijkers. De nieuwste avonturen van 'Thomas de Stoomlocomotief' zijn vanaf 29 mei om 16.30 uur te zien op Cartoonito!

COCOMELON

VANAF 1 MEI

Maandag om 06.00 uur

SHORTS

Tussen alle afleveringen door is het genieten geblazen met Cocomelon, waarbij ritmische muziekjes, bekende en eigen kinderliedjes worden gezongen. Zo leren kinderen spelenderwijs meer over kleuren, vormen, letters en cijfers. Leer mee met Cocomelon!

'Bugs Bunny Builders'

NU TE ZIEN

Elke dag om 16.00 uur

Herhalingen om 10.30 uur en 19.00 uur

SERIES

Bugs en Lola zijn managers van de Looney Builders bouwploeg, bestaande uit Daffy, Porky, Tweety en andere bekende Looney gezichten. Samen helpen ze hun medeburgers van Looneyburg bij maffe bouwprojecten. Of het nu gaat om het bouwen van een spannende nieuwe racebaan of het maken van een buitenaardse ijscoupe, geen klus is te groot of te wild voor de Looney Builders wanneer ze als team werken en hun super-looney gereedschap en opgevoerde voertuigen gebruiken.

DE BATWHEELS

NU TE ZIEN

DOORLOPEND

Stap in en maak die gordel vast! Ze zijn tot leven gewekt om Gotham City te helpen verdedigen. De heldhaftige Batwheels worden in hilarische grappen en verbazingwekkende actie geduwd terwijl ze belangrijke lessen leren over teamwork, vriendschap, en zo veel meer.

'Batwheels' is een geanimeerde, superheldenserie voor kleuters, met in de hoofdrol misdaad bestrijdende voertuigen en DC-superhelden.