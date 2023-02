Dit zie je in maart op National Geographic

Tijdens de 'Survival Weekend' op 25 en 26 maart zendt National Geographic het hele weekend survival & adventure programma's uit. Met als hoogtepunt de premiŤre van het gloednieuwe survivalprogramma 'Seven Toughest Days'.

Avonturier Dwayne Fields neemt het in op tegen de meest epische natuurkrachten in drie afzonderlijke afleveringen die plaatsvinden in Gabon, Kirgizië en Oman. Hij heeft slechts zeven dagen om zichzelf en zijn camera naar de veiligheid van de beschaving te leiden, waarbij hij de heftige fysieke en psychologische uitdagingen die op zijn pad komen moet zien te overwinnen. In Gabon gaat hij op zoek naar één van de oudste stammen ter wereld, dwars door woeste junglerivieren en ondoordringbare regenwouden. In Oman doorkruist Dwayne de dorre Omaanse woestijn in een zoektocht naar water en in Kirgizië moet hij de heftigste winterperiode zien te overleven, met sneeuwstormen en lawines als constante dreiging, om uiteindelijk de laatste nomaden te bereiken voordat ze het seizoen verlaten.

Op 25 en 26 maart, vanaf 17.00 uur op National Geographic.

NIEUW

TRAUMA RESCUE SQUAD

Een uitzonderlijk en moedig team van hulpverleners wordt ingeschakeld wanneer de grootste verwoestingen toeslaan, van terrorisme tot natuurrampen.

Vanaf 6 maart, maandag t/m vrijdag om 19.00 uur op National Geographic.

NIEUW

MASSIVE ENGINEERING MISTAKES

'World's Greatest Engineering Mistakes' gaat over profielen maken, onderzoeken, analyseren en oplossingen vinden voor 's werelds bizarre bouwtechnische blunders - groot en klein. Van hilarische, verbijsterende, kostbare tot zelfs dodelijke fouten, alles komt voorbij in dit nieuwe programma.

Vanaf 16 maart, elke donderdag om 22.00 uur op National Geographic.

NIEUWE AFLEVERINGEN

THE INCREDIBLE DR. POL

Met meer dan 19.000 patiënten op zijn naam heeft dr. Pol alles wel een keer gezien. Gespecialiseerd in grootvee, gaat deze dierenarts voorlopig nog niet met pensioen. Dr. Pol hanteert een klassieke en praktische benadering van dierengeneeskunde die door velen wordt geprezen. Deze stressbestendige en onstuitbare arts werkt gewoonlijk 14 uur per dag en is een legende in zijn gemeenschap. We volgen hem door het landelijke Michigan waar hij zorg draagt voor elk huis- of boerderijdier dat zijn expertise en liefde nodig heeft.

Vanaf 10 maart, elke vrijdag om 21.00 uur op National Geographic.