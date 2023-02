Dit zie je in maart bij de Disney Channels

Grietje Grant-Gomez en haar hamster 'Hamster' krijgen superkrachten van buitenaardse wezens en de grote verantwoordelijkheid om de 'helden op aarde' te zijn! Grietje's tienerbroer Kevin wordt door de buitenaardse wezens overgeslagen, maar blijft toch een vriend van de superhelden.

Niettemin is hij vaak het brein achter elke missie! Nu moeten 'Hamster & Grietje' de wereld redden, één superschurk per keer, terwijl ze hun identiteit geheim moeten houden.

Vanaf 13 maart, elke maandag t/m vrijdag om 16.30 uur op Disney Channel.

NIEUWE AFLEVERINGEN

VUUR VRIENDJES

In een fantasiewereld waarin pratende voertuigen leven, werken en spelen met de mensen die hun besturen, volgt 'Vuur Vriendjes' een jongen met zijn pratende brandweerauto. Samen met hun vrienden gaan ze als eerste-hulpverleners anderen in hun buurt helpen met allerlei problemen, groot of klein. Of ze nu een jonge auto redden die vastzit in een boom, een verdwenen puppy opsporen of helpen bij een grote stroomstoring door noodvoedsel te bezorgen aan buren. De Vuur Vriendjes werken altijd samen en staan op elk moment paraat.

Vanaf 11 maart, elke zaterdag en zondag om 8.30 uur op Disney Channel.

NIEUWE AFLEVERINGEN

TARA DUNCUN

Welkom in Anderwereld, een parallel fantasie-universum waar overal magie is! Hier begint het verhaal van Tara Duncan, een doodnormaal meisje dat net van de aarde is afgereisd om haar magische krachten te leren beheersen en zo het luxueuze keizerrijk Meme te beschermen. Om haar magie te leren controleren krijgt ze toverles van een heuse draak. Hier ontmoet ze haar vrienden, de magische bende. Samen spelen ze toverbalspelletjes, lossen ze mysteries op en komen ze oog in oog te staan met gemeneriken zoals Magister die het op de toverkracht van Tara gemunt heeft om over Anderwereld te heersen.

Vanaf 13 maart, elke maandag t/m vrijdag om 19.00 uur op Disney Channel.

MARATHON

OPSCHOON

Tijdens de landelijke opschoondag motiveert Disney Channel iedereen mee te doen tijdens deze groene marathon met series zoals 'Droners', 'Groen in de Grote Strad' en 'Summer Camp'.

Op zaterdag 18 maart, vanaf 10.00 uur op Disney Channel.

NIEUWE AFLEVERINGEN

POKÉMON

Ash Ketchum wil niets liever dan Pokémon trainer worden. Hij reist samen met zijn pokémon Pikachu en zijn vrienden door verschillende regio’s van de wereld om avonturen te beleven. Hij komt tegenover grote vijanden te staan, maakt nieuwe vrienden en ontdekt geweldige nieuwe Pokémons!

Vanaf 6 maart, elke zaterdag en zondag om 17.15 uur op Disney XD.

WEEKEND

TAKE-OVER

Tijdens deze weekend take-over kijk je naar extra veel avonturen van 'Phineas and Ferb' en 'Marvel's Spider-man'!

Zaterdag 4 en zondag 5 maart, vanaf 10.00 uur op Disney XD.

WEEKEND

MARATHON

Luz, een zelfbewust tienermeisje, ontdekt per ongeluk een deur naar een magische nieuwe wereld waar ze vrienden wordt met de rebelse heks Eda, en een schattige kleine demonenkoning, King. Ondanks dat ze geen magische krachten heeft, besluit Luz haar droom om heks te worden toch na te jagen. Ze besluit als Eda's leerlinge in het huis van de uil te komen wonen, en vindt uiteindelijk een nieuwe familie in deze nieuwe wereld.

Vanaf 11 maart, elke zaterdag en zondag om 10.00 uur op Disney XD

BLOK

WAKKER WORDEN!

Tijdens dit ochtendblok kun je wakker worden met series zoals Viking Skool, Pokémon, Amphibia, Star vs de Kracht en Phineas and Ferb.

Elke dag, vanaf 7.00 uur op Disney XD.