Dit zie je deze week in 'Familie' - PREVIEW
Viool is net voor de finale uitgespeeld in 'The Masked Singer'
Kijkcijfers: dit zijn de 20 populairste programma's van Vlaanderen

Dit zie je in januari op TV5MONDE

zondag 28 december 2025

De Franstalige zender TV5MONDE start het nieuwe jaar met een splinternieuw seizoen van 'OPJ'', de misdaadserie in de tropen. Daarnaast zijn er spannende films en memorabele klassiekers te zien en een bijzondere 3D-animatie documentaire over Jeanne d'Arc, dé Franse nationale heldin.

Nieuw seizoen OPJ
(Nederlands ondertiteld)
Dinsdag om 21.00 uur (vanaf 6 januari)
Herh: maandag om 14.00 uur


Kijk naar een splinternieuw seizoen!
Op het tropische eiland Réunion worden Clarissa Hoarau en haar team geconfronteerd met steeds gewaagdere onderzoeken, waarbij de mysteries vaak verweven zijn met hun tumultueuze privéleven.

Regie: Marine Hervé, Florian Thomas (seizoen 6, Frankrijk, 2024)

Hedendaagse cinema en onvergetelijke klassiekers:

Cinema: Les survivants
(Nederlands ondertiteld)
Zondag 11 januari om 21.00 uur
Herh: 13 januari om 14.00 uur

Samuel voelt de behoefte om afstand te nemen en zondert zich af in zijn chalet in de Italiaanse Alpen. Op een nacht zoekt Chehreh, een jonge Afghaanse vluchtelinge, toevlucht bij hem. Zij wil de grens oversteken en naar Briançon gaan. Samuel is geschokt door haar verhaal en besluit haar te helpen.   

Regie: Guillaume Renusson (Frankrijk, 2022)
Onderscheidingen: beste internationale speelfilm op het RIFF (Italië, 2023); geselecteerd voor het Festival du film francophone van Angoulême (Frankrijk, 2022)

Cinema: Viva Maria (Nederlands ondertiteld)
Woensdag 14 januari om 21.00 uur
Herh: 21 januari om 14.00 uur

In een fictief Zuid-Amerikaans land in 1907 sluit Maria zich na de dood van haar vader aan bij een rondreizend circus dat haar een plaats aanbiedt als Parijse duettiste. Haar partner heeft dezelfde voornaam als zij. Samen raken ze verwikkeld in een boerenopstand.

Regie, scenario: Louis Malle (Frankrijk/Italië, 1965)
Rolverdeling: Jeanne Moreau, Brigitte Bardot 

Cinema: Le monde d'hier
(Nederlands ondertiteld)
Zondag 18 januari om 21.00 uur
Herh: 20 januari om 14.00 uur

Drie dagen voor de eerste ronde van de presidentsverkiezing wil Élizabeth de Raincy, president van de Republiek, zich terugtrekken uit de politiek. Maar Franck L'Herbier, secretaris-generaal van het Élysée, vertelt haar dat een schandaal uit het buitenland de verkiezingen waarschijnlijk zal beïnvloeden.

Regie: Diastème (Frankrijk, 2021)
Rolverdeling: Léa Drucker

Cinema: Avant l'effondrement 
(Nederlands ondertiteld)
Zondag 25 januari om 21.00 uur
Herh: 27 januari om 14.00 uur

Tristan, campagneleider van een kandidate bij de parlementsverkiezingen, ontvangt een positieve zwangerschapstest via een anonieme brief. Geobsedeerd gaat hij op zoek naar de vrouw, bang dat het om een morbide grap, wraak of een noodkreet gaat, terwijl hij tegelijkertijd zijn politieke campagne tegen de achtergrond van de klimaatcrisis moet leiden.

Regie, scenario: Alice Zeniter, Benoît Volnais (Frankrijk, 2023)
Onderscheidingen: in competitie op het International Film Festival Rotterdam (2023)

Cinema: Drôle de drame 
(Nederlands ondertiteld)
Woensdag 28 januari om 21.00 uur
Herh: 4 februari om 14.00 uur

Archibald Soper, bisschop, is uitgenodigd door zijn neef Irwin Molyneux en bekritiseert de romans van de succesvolle auteur, Félix Chapel. Hij weet echter niet dat zijn gastheer achter dit pseudoniem schuilgaat. Hij verbaast zich bovendien over de afwezigheid van Margaret, de vrouw van Irwin en concludeert dat zij vermoord is...

Regie: Marcel Carné, 1939 (zwart-wit)
Rolverdeling: Françoise Rosay, Michel Simon, Louis Jouvet

Documentaire Jeanne d'Arc:

Docu: L'affaire Jeanne d'Arc (Nederlands ondertiteld)
Donderdag 22 januari om 21.00 uur
Herh: zaterdag 24 januari om 14.00 uur

Een historische documentaire in 3D-animatie die ons meeneemt naar het hart van het onderzoek naar Jeanne d'Arc. 1456. Vijfentwintig jaar na de dood van Jeanne d'Arc op de brandstapel opent Jean Bréhal een rehabilitatieproces. Wie was de vrouw die het door oorlog verwoeste koninkrijk Frankrijk redde?

Regie: Antoine de Meaux, Sarry Long (Frankrijk, 2023)


Dan Brown - Het ultieme geheim
boek
Take Time - Bordspel
Louis Tomlinson - How Did I Get Here?
CD
Persbericht TV5MONDE
https://europe.tv5monde.com/nl
Aanbiedingen
Camille - Sos (CD)
CD
Arno - Opex (CD)
DVD
Daens - Daens De Musical (DVD)
DVD

TVvisie Extra



Onze apps

Download onze app op de Google Play Store Download onze app in de App Store

Meest recente

Multimedia SPOTLIGHT

Kijktip van de dag

logo Play logo

Het is 1976. De zomer is heet en zwoel. Ondertussen draait het terras van café De sportvriend op volle toeren. Willy baat dat café al jaren uit, samen met zijn middelste zoon Achiel. Zijn oudste zoon Arthur is vooral bezig met muziek en probeert door te breken met zijn rockbandje. Maar Willy's hoop is vooral gevestigd op zijn jongste zoon en oogappel Albert. Hij zou dit jaar de kermiskoers wel eens kunnen winnen. Maar dan komt de mysterieuze Barbara in het dorp wonen.

'Vergeet Barbara', om 20.00 uur op Play.

Dossiers

NU en STRAKS op tv

volledige TVgids
  • 16:55
    Vrede op aarde
    07:00
    De week van Karrewiet met VGT
  • 17:20
    Commando: Britain's Ocean Warriors
  • 16:30
    Ghost Rockers: Voor altijd?
    06:00
    Tik Tak
  • 17:25
    Wat Als?: Eindejaarsspecial
    07:00
    LEGO Friends: The Next Chapter
  • 17:35
    Foute Vrienden Australië
    02:30
    Geen uitzending
  • 17:15
    House
    06:00
    Qmusic
  • 17:15
    Mr. Bean
    07:00
    Willy
  • 17:35
    A Unicorn for Christmas
    05:30
    The Santa Class
  • 17:20
    SOS Piet
    00:25
    The X-Files
  • 17:40
    Blind Gekocht
    06:00
    Wordt aangekondigd
  • 17:40
    Criminal Minds
    06:00
    Wordt aangekondigd
  • 17:20
    Two and a Half Men
    06:00
    Wordt aangekondigd
  • 17:05
    Merry Kiss Cam
    06:55
    De Eregast
  • 17:40
    Cold Justice
    05:00
    Play kerst haardvuur 2025
  • 17:37
    Alle Zaken op een Rijtje
    06:00
    Wordt aangekondigd
  • 17:35
    Publireportage
    02:00
    Wordt aangekondigd
  • 17:05
    Winterse Kost
    06:40
    Chris Cooks Cymru
  • 17:10
    Murdoch Mysteries
    01:20
    London Kills
  • 17:35
    The Shape of Water
    06:45
    Shipping Wars
  • 16:10
    NOS Sport: OKT Schaatsen
    07:00
    NOS Journaal 07.00 uur
  • 17:25
    Rail Away
    07:00
    NOS Journaal met gebarentaal
  • 17:35
    Wilde buren alleen maar love
    07:00
    Sneeuwpret