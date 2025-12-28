Dit zie je in januari op TV5MONDE

De Franstalige zender TV5MONDE start het nieuwe jaar met een splinternieuw seizoen van 'OPJ'', de misdaadserie in de tropen. Daarnaast zijn er spannende films en memorabele klassiekers te zien en een bijzondere 3D-animatie documentaire over Jeanne d'Arc, dé Franse nationale heldin.

Nieuw seizoen OPJ

(Nederlands ondertiteld)

Dinsdag om 21.00 uur (vanaf 6 januari)

Herh: maandag om 14.00 uur

Kijk naar een splinternieuw seizoen!

Op het tropische eiland Réunion worden Clarissa Hoarau en haar team geconfronteerd met steeds gewaagdere onderzoeken, waarbij de mysteries vaak verweven zijn met hun tumultueuze privéleven.

Regie: Marine Hervé, Florian Thomas (seizoen 6, Frankrijk, 2024)

Hedendaagse cinema en onvergetelijke klassiekers:

Cinema: Les survivants

(Nederlands ondertiteld)

Zondag 11 januari om 21.00 uur

Herh: 13 januari om 14.00 uur

Samuel voelt de behoefte om afstand te nemen en zondert zich af in zijn chalet in de Italiaanse Alpen. Op een nacht zoekt Chehreh, een jonge Afghaanse vluchtelinge, toevlucht bij hem. Zij wil de grens oversteken en naar Briançon gaan. Samuel is geschokt door haar verhaal en besluit haar te helpen.

Regie: Guillaume Renusson (Frankrijk, 2022)

Onderscheidingen: beste internationale speelfilm op het RIFF (Italië, 2023); geselecteerd voor het Festival du film francophone van Angoulême (Frankrijk, 2022)

Cinema: Viva Maria (Nederlands ondertiteld)

Woensdag 14 januari om 21.00 uur

Herh: 21 januari om 14.00 uur

In een fictief Zuid-Amerikaans land in 1907 sluit Maria zich na de dood van haar vader aan bij een rondreizend circus dat haar een plaats aanbiedt als Parijse duettiste. Haar partner heeft dezelfde voornaam als zij. Samen raken ze verwikkeld in een boerenopstand.

Regie, scenario: Louis Malle (Frankrijk/Italië, 1965)

Rolverdeling: Jeanne Moreau, Brigitte Bardot

Cinema: Le monde d'hier

(Nederlands ondertiteld)

Zondag 18 januari om 21.00 uur

Herh: 20 januari om 14.00 uur

Drie dagen voor de eerste ronde van de presidentsverkiezing wil Élizabeth de Raincy, president van de Republiek, zich terugtrekken uit de politiek. Maar Franck L'Herbier, secretaris-generaal van het Élysée, vertelt haar dat een schandaal uit het buitenland de verkiezingen waarschijnlijk zal beïnvloeden.

Regie: Diastème (Frankrijk, 2021)

Rolverdeling: Léa Drucker

Cinema: Avant l'effondrement

(Nederlands ondertiteld)

Zondag 25 januari om 21.00 uur

Herh: 27 januari om 14.00 uur

Tristan, campagneleider van een kandidate bij de parlementsverkiezingen, ontvangt een positieve zwangerschapstest via een anonieme brief. Geobsedeerd gaat hij op zoek naar de vrouw, bang dat het om een morbide grap, wraak of een noodkreet gaat, terwijl hij tegelijkertijd zijn politieke campagne tegen de achtergrond van de klimaatcrisis moet leiden.

Regie, scenario: Alice Zeniter, Benoît Volnais (Frankrijk, 2023)

Onderscheidingen: in competitie op het International Film Festival Rotterdam (2023)

Cinema: Drôle de drame

(Nederlands ondertiteld)

Woensdag 28 januari om 21.00 uur

Herh: 4 februari om 14.00 uur

Archibald Soper, bisschop, is uitgenodigd door zijn neef Irwin Molyneux en bekritiseert de romans van de succesvolle auteur, Félix Chapel. Hij weet echter niet dat zijn gastheer achter dit pseudoniem schuilgaat. Hij verbaast zich bovendien over de afwezigheid van Margaret, de vrouw van Irwin en concludeert dat zij vermoord is...

Regie: Marcel Carné, 1939 (zwart-wit)

Rolverdeling: Françoise Rosay, Michel Simon, Louis Jouvet

Documentaire Jeanne d'Arc:

Docu: L'affaire Jeanne d'Arc (Nederlands ondertiteld)

Donderdag 22 januari om 21.00 uur

Herh: zaterdag 24 januari om 14.00 uur

Een historische documentaire in 3D-animatie die ons meeneemt naar het hart van het onderzoek naar Jeanne d'Arc. 1456. Vijfentwintig jaar na de dood van Jeanne d'Arc op de brandstapel opent Jean Bréhal een rehabilitatieproces. Wie was de vrouw die het door oorlog verwoeste koninkrijk Frankrijk redde?

Regie: Antoine de Meaux, Sarry Long (Frankrijk, 2023)