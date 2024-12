Dit zie je in januari op STAR Channel

In een stad vol glamour en drama, spelen de dames van Beverly Hills: Kim Richards, Kyle Richards, Lisa Vanderpump, Brandi Glanville, Yolanda Foster, Eileen Davidson en Lisa Rinna, de hoofdrol.

Hun persoonlijke en professionele uitdagingen worden dit seizoen onder de loep genomen. Van opbloeiende vriendschappen tot pittige confrontaties, deze vrouwen zorgen voor een onvergetelijke mix van glitter, glamour en drama.

NIEUW SEIZOEN

THE REAL HOUSEWIVES OF BEVERLY HILLS S4

Vanaf donderdag 2 januari, elke werkdag om 17.10 uur op STAR Channel.

NIEUW SEIZOEN

SELLING HOUSES AUSTRALIA S11

De vastgoedexpert Andrew Winter brengt zijn populaire Britse/Europese serie naar Australië om huiseigenaren te helpen hun winst te maximaliseren en snel te verkopen. In het achtste seizoen werkt hij onder meer met een overvolle cottage, een huis vol middeleeuwse chaos en een Spaanse hacienda uit de jaren '70 aan het strand. Winter adviseert over prijs, presentatie en strategie om kopers dichter bij een deal te brengen.

Vanaf 16 januari, elke werkdag om 16.10 uur op STAR Channel.

ONGOING

FROM S3

In een omgeving waar verandering de enige constante is, worden de grenzen van de bewoners van Fromville getest. De dreiging van de nachtwezens blijft terwijl een mysterieuze zwangerschap, een toenemende hongersnood en angstaanjagende standbeelden het leven nog akeliger maken. De bewoners van Fromville krijgen geen moment rust. Ondertussen zie je hoe Tabitha in onze demenisie, wanhopig een weg terug probeert te vinden naar haar familie. Zal dit haar lukken? De toekomst van de Fromville bewoners is nog onduidelijk.

Vanaf 16 december, elke maandag om 21.00 uur op STAR Channel.

ONGOING

GREY'S ANATOMY S4

Meredith Grey is één aspirant chirurg en de dochter van een van de beste chirurgen, Dr. Ellis Grey. Meredith baant zich een weg door persoonlijke en professionele uitdagingen in haar leven, samen met haar collega-chirurgen in het Seattle Grace Hospital.

Vanaf 8 december, elke zondag om 21.00 uur een dubbele aflevering op STAR Channel.

ONGOING

EVIL S3

'Evil' is een psychologisch mysterie dat de oorsprong van het kwaad onderzoekt langs de scheidslijn tussen wetenschap en religie. Een sceptische forensisch psycholoog (Katja Herbers) voegt zich bij een priester-in-opleiding en een timmerman om de achterstand van de kerk met veronderstelde wonderen, demonische bezittingen en onverklaarde verschijnselen te onderzoeken en te beoordelen.

Vanaf 5 november, elke dinsdag om 21.00 uur op STAR Channel.

ONGOING

THE EQUALIZER S4

In het vierde seizoen van 'The Equalizer' worden McCall en haar team geconfronteerd met persoonlijke en professionele uitdagingen, waaronder de ontvoering van Mel, een dreiging vanuit McCall's CIA-verleden en Dante's nieuwe baan in Los Angeles. Ondertussen ontstaan er spanningen in de familie wanneer geheimen aan het licht komen en Aunt Vi's relaties op de proef worden gesteld.

Vanaf 20 november, elke woensdag om 21.00 uur op STAR Channel.