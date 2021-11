Dit zie je in december op FOX

Pak je neon outfit maar uit de kast! Op oudejaarsavond nemen we je mee op een trip down memory lane langs de foutste clips uit het Foute Uur van Qmusic. Aansluitend luiden we 2022 knallend in met de Foute Party van Qmusic.

Feest mee met o.a. Gerard Joling, De Snollebollekes en DJ Paul Elstak.

OUDJAARSDAG SPECIAL QMUSIC FOUTE UUR

Op 31 december, vanaf 18.00 uur op FOX.

ESPN OP FOX

TOTO KNVB BEKER



Op dinsdag 14, woensdag 15 en donderdag 16 december zenden we de tweede ronde van de TOTO KNVB bekerwedstrijden live uit. De wedstrijden starten om 21.00 uur.

Van 14 t/m 16 december, vanaf 20.00 uur op FOX.



MARATHON

THE SIMPSONS

Het ziekenhuispersoneel van Chastain park Memorial Hospital keert terug in het vijfde seizoen van The Resident. De draad wordt opgepakt na de geboorte van Georgina, en Nic en Conrad zullen een nieuwe balans moeten vinden als ouders. A.J. probeert om te gaan met de tegenslagen die op zijn pad kwamen en de CEO van Chastain zet zijn plan met Big Pharma door.

Elke dinsdag om 22.00 uur op FOX.



CHUCKY

In de nieuwe televisieserie 'Chucky' wordt een idyllisch kleine Amerikaans dorp in chaos geworpen nadat een oude 'Chucky'-pop opduikt bij een garagesale. Jake (Zackary Arthur) is een tiener die een saai leven leidt op een High School en neemt Chucky mee. Al snel worstelen de inwoners om de reeks gruwelijke moorden tegen te gaan, die ook de diepe verborgen geheimen van de stad blootleggen. Ondertussen kruipen vrienden en vijanden uit Chucky's verleden terug in zijn wereld en dreigt de waarheid zich te onthullen achter zijn mysterieuze oorsprong.

Elke donderdag om 22.00 uur op FOX.



AMERICAN CRIME STORY: IMPEACHMENT

'American Crime Story' onderzoekt de nationale crisis die leidde tot de eerste afzetting van een Amerikaanse president in meer dan een eeuw door de ogen van de vrouwen in het middelpunt van de gebeurtenissen: Monica Lewinsky, Linda Tripp en Paula Jones. Alle drie werden ze in de schijnwerpers gezet in een tijd van partijdige haat, veranderende seksuele politiek en een veranderend medialandschap.

Elke maandag om 22.00 uur op FOX.



AMERICAN HORROR STORY S10

Het tiende seizoen 'American Horror Story' krijgt de titel 'Double Feature'. Het seizoen is in twee delen gesplitst tussen Red Tide en Death Valley. Het eerste deel speelt zich af bij het water waar een gezin naar een kleine haven verhuisd. Eenmaal gesettled komen de ware bewoners aan het licht.

Elke maandag om 23.00 uur op FOX.



THE RESIDENT S5

Op oudejaarsdag zendt FOX natuurlijk weer een marathon van 'The Simpsons' uit: vanaf 6.00 tot 15.30 uur kan je achterelkaar kijken naar een heel seizoen. Geniet van de avonturen van de familie Simpson in het kleine dorpje Springfield.

Op 31 december, vanaf 06.00 uur op FOX.



BELOW DECK MEDITERRANEAN S6

In seizoen zes stapt Kapitein Sandy in Kroatië aan boord van de Lady Michelle, een mega jacht die langs de Dalmatiaanse kust vaart.

Elke donderdag een dubbele aflevering om 20.05 uur op FOX.



DOC S1

In deze Italiaanse ziekenhuisserie verliest de briljante dokter Andréa Fanti zijn geheugen. Na het ongeluk blijft hij aangesteld als adviseur en probeert samen met familie en collega's het gat van 12 jaar te vullen.

Elke dinsdag een dubbele aflevering vanaf 20.00 uur op FOX.

9-1-1 S5

In het nieuwe seizoen van 9-1-1 krijgen we weer een intense en emotionele kijk in de chaotische wereld van de hulpdiensten met de terugkerende sterrencast Angela Bassett, Jennifer Love Hewitt en Peter Krause. Als de meldkamer een bericht binnen krijgt, komt de brandweer, politie of ambulancedienst waar nodig in actie.

Elke woensdag om 20.35 uur op FOX.

HUDSON & REX S3

In deze Canadese actieserie vormt Rechercheur Charlie Hudson (John Reardon) een team met zijn 'uitermate goed getrainde politiehond', de Duitse herder Rex, met wie hij graag samenwerkt omdat een hond tenminste niet de oren van je hoofd praat.

Elke woensdag om 21.30 uur op FOX.