Dit zie je in december op Crime+Investigation Channel

'Green Eyed Killers' vertelt de verhalen van gewone mensen die op een vervelende manier aan hun eind komen - omdat jaloezie zich een weg door hun leven bant. De serie beschrijft de dramatische gebeurtenissen en tegenslagen van de slachtoffers, van wie velen levensveranderende ervaringen meemaakten.

Een jaloerse partner, op het verkeerde moment op de verkeerde plek te zijn, of een ogenschijnlijk onschuldige relatie – het kan allemaal aanleiding zijn voor gewelddadige handelingen met gruwelijke gevolgen.

GREEN EYED KILLERS

Vanaf 15 december op woensdag om 21.00 uur

COURT CAM: UNDER OATH

Vanaf 10 december op vrijdag om 21.00 uur

Deze serie geeft kijkers een ongekende kijk op beklaagden terwijl ze naar de getuigenbank gaan om met hun eigen woorden voor hun vrijheid te vechten. De serie, die het verhaal van een misdaad vertelt vanuit de beschuldigde, wordt gepresenteerd door Dan Abrams. Elke aflevering behandelt alles, van getuigenissen uit de eerste hand en het controversiële kruisverhoor tot het definitieve vonnis. Er is een reden dat het voeren van de eigen verdediging een gok is die maar heel weinig criminele verdachten ooit nemen. Naast interviews met belangrijke leden van het onderzoek, bevat de serie originele videobeelden van wetshandhavers, beelden van bewakingscamera’s, audio-opnames van het alarmnummer, digitaal forensisch bewijs en enkele exclusieve interviews en reacties van de beklaagden zelf.

KILLER BRITAIN WITH DERMOT MURNAGHAN

Vanaf 13 december op maandag om 21.00 uur



'Killer Britain' verkent met Dermot Murnaghan de echte verhalen en intriges achter de krantenkoppen van de moordzaken die een onuitwisbare indruk achterlieten. In deze derde serie leidt Dermot kijkers door misdaden die lokale gemeenschappen in heel Groot-Brittannië tot in hun kern hebben geschokt: Nottingham’s ‘Sneinton Strangler’, Mark Martin, die tussen 2004 en 2005 drie vrouwen vermoordde; de gruwelijke moord op Hazel Griffin door de eerder veroordeelde echtgenoot Glyn Dix; de willekeurige aanvallen op James Attfield & Nahid Almanea, vermoord door de jongste Britse seriemoordenaar ooit, James Fairweather; en de tragische dood van Sana Muhammad, gepleegd door haar gewelddadige exman Ramanodge Unmathallegadoo die haar in november 2018 in Ilford met een kruisboog neerschoot.