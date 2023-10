Dit zie je donderdag in 'Wortelboer en Van Rossem'

Foto: © BNNVARA 2023

Emma en Maarten duiken in hun liefdesleven. Het is Emma's wens om ooit te trouwen, maar is dat nog wel van deze tijd? En hoe kwam Maarten in de jaren 50 aan zijn voorbehoedsmiddelen?

Ieder aan hun eigen kant van een gapende generatiekloof, onderzoeken ze de verschillen en overeenkomst tussen vroeger en nu.

'Wortelboer en Van Rossem', donderdag 26 oktober om 21.00 uur bij BNNVARA op NPO 3.