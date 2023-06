Dit zie je donderdag in 'Nick, Simon & Kees: The Beatles'

Nick gaat in de leer bij sitarspeler Jonathan Mayer. George Harrison leerde het Indiase instrument bespelen in de jaren 60 en dat lijkt Nick ook wel wat.

Hierna bezoeken Nick, Kees en Simon de plek waar The Beatles film ‘Yellow Submarine’ in première ging. Dit doen ze samen met David Stark die toentertijd bij de première aanwezig was. Ten slotte hebben ze afgesproken met Tony Bramwell, de tourmanager van The Beatles. De Volendammers ontmoeten hem in de iconische Twickenham Film Studios. The Beatles hebben hier veel muziek gemaakt en verschillende films opgenomen. De perfecte plek om hun Beatles avontuur muz

'Nick, Simon & Kees: The Beatles', donderdag 22 juni om 21.30 uur bij AVROTROS op NPO 1.