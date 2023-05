Dit zie je donderdag in 'Nick, Simon & Kees: The Beatles'

Nick, Simon en Kees ontmoeten Colin Hanton en Rod Davis, twee muzikanten die vroeger in The Quarrymen zaten, het schoolbandje van John Lennon dat later zou uitgroeien tot The Beatles.

Colin en Rod waren erbij op de dag dat John Lennon en Paul McCartney elkaar leerden kennen. Ze nemen het drietal mee naar de plek van de ontmoeting. Daarna gaan ze langs bij Roag Best, de halfbroer van voormalig drummer Pete Best. Zijn familie speelde een belangrijke rol bij het ontstaan van The Beatles. Ze sluiten af bij David Bedford, hij noemt zichzelf The Beatles detective en doet al jaren onderzoek naar sleutelmomenten in de geschiedenis van de band.

'Nick, Simon & Kees: The Beatles', donderdag 25 mei om 21.35 uur bij AVROTROS op NPO 1.