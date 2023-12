Dit zie je donderdag in 'Ik Vertrek: Even Weg'

Emigranten die eerder te zien waren in 'Ik Vertrek' doen bij elkaar inspiratie op. Aan het einde van de korte vakantie beoordelen ze elkaars accommodatie.

Kunnen ze nog wat van elkaar leren of wordt het een ware beproeving? Kees en Monique verruilden Nederland elf jaar geleden voor het Duitse Trusenthal. Hun vakantiepark voor hondenliefhebbers is een gat in de markt en een groot succes. Zo groot zelfs dat ze erover denken om het rustiger aan te gaan doen. In Frankrijk bezoeken zij Barbara en Jolanda. Hun Chambre d’ Art is in eerste instantie niet voor de nuchtere hondenliefhebbers weggelegd. Maar het najagen van je droom schept een band.

'Ik Vertrek: Even Weg', donderdag 28 december om 22.05 uur bij AVROTROS op NPO 1.