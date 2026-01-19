Dit zie je deze week in 'Familie' - PREVIEW
Dan keert 'Sturm der Liebe' terug op VTM GOLD
Dit zie je deze week in 'Thuis' - PREVIEW

Dit zie je dinsdag in 'Vier Handen op één Buik'

maandag 19 januari 2026

Dorien (17) gaat naar het ziekenhuis zodra de bevalling doorzet. Na uren pijn en een dalende hartslag wordt haar zoon Djevin geboren. Later belandt Dorien zelf in het ziekenhuis.

Verrast door bekende moeder Channah Koerten laat Nomi (19) met Twum (22) en baby Nouay haar gezin vereeuwigen. Bij Stacey (20) slaat uitputting toe; ze weegt te weinig en zet zichzelf op de laatste plek. Met bekende moeder Coco Sabajo gaat ze naar een voedingscoach. Ash (20) draait overuren door slapeloze nachten en gaat met Joachim (20) naar het ziekenhuis ter controle van de hartafwijking van hun dochter.


'Vier Handen Op Eén Buik', dinsdag 20 januari om 20.25 uur bij BNNVARA op NPO 3.


Vier handen op één buik op tv
Woensdag 21 januari 2026 om 22u25  »
NPO 3
Nomi en Twum wonen in een opvang na een plotselinge huisuitzetting, we leren Stacey kennen en bekende moeder Djamilla en Daisy Aliesia bespreken met een therapeut de nasleep van haar bevalling.
Dinsdag 20 januari 2026 om 20u25  »
NPO 3
Dorien gaat naar het ziekenhuis en bevalt van haar zoon Djevin, Nomi laat haar gezin vereeuwigen, bij Stacey slaat uitputting toe en Ash draait overuren door slapeloze nachten.
Woensdag 21 januari 2026 om 00u15  »
NPO 3
Dorien gaat naar het ziekenhuis en bevalt van haar zoon Djevin, Nomi laat haar gezin vereeuwigen, bij Stacey slaat uitputting toe en Ash draait overuren door slapeloze nachten.
Dinsdag 27 januari 2026 om 20u25  »
NPO 3
Dorien doet een oefening die haar zelfvertrouwen versterkt, Ash ontvangt de uitslag van haar dochter, Stacey en Mark gaan ieder met hun bekende ouder op stap en Nomi sluit af met een date.
Woensdag 28 januari 2026 om 00u15  »
NPO 3
Dorien doet een oefening die haar zelfvertrouwen versterkt, Ash ontvangt de uitslag van haar dochter, Stacey en Mark gaan ieder met hun bekende ouder op stap en Nomi sluit af met een date.

Dan Brown - Het ultieme geheim
boek
Take Time - Bordspel
Louis Tomlinson - How Did I Get Here?
CD
Persbericht BNNVARA
https://www.bnnvara.nl/
Meer artikels over BNNVARA
Aanbiedingen
Camille - Sos (CD)
CD
Arno - Opex (CD)
DVD
Daens - Daens De Musical (DVD)
DVD

TVvisie Extra



Onze apps

Download onze app op de Google Play Store Download onze app in de App Store

Meest recente

Multimedia SPOTLIGHT

Kijktip van de dag

'Een Echte Job' - Bart Appeltans (VTM)

De stagiairs ronden hun eerste, intense week af: Bart staat oog in oog met een oude bekende als patiënte, Aaron verzorgt een zware hoofdwonde en krijgt een levensles, Siska raakt emotioneel bij een ziek kind en William ploetert in de keuken.

'Een Echte Job', om 20.40 uur op VTM.

Dossiers

NU en STRAKS op tv

volledige TVgids
  • 20:50
    Geld gezocht
    07:00
    Karrewiet met VGT
  • 20:35
    De Afspraak
    06:00
    Radio 2: Goeiemorgen morgen
  • 21:00
    Geen uitzending
    07:00
    Sam & Julia
  • 20:40
    Een Echte Job
    13:00
    VTM Nieuws (13 uur)
  • 20:35
    Citadel
    03:00
    Geen uitzending
  • 20:35
    Hannibal
    11:50
    Geen uitzending
  • 20:35
    Snitch
    10:00
    Wordt aangekondigd
  • 20:35
    Snowpiercer
    09:00
    Geen uitzending
  • 20:35
    The X-Files
    06:00
    Joe
  • 20:00
    De Tafel van Gert
    06:00
    Nostalgie: The Warming-up Show & Sta Op! met Véronique De Kock
  • 20:35
    Mermaids
    06:45
    Friends
  • 20:35
    The First 48 Presents Critical Minutes
    12:45
    See
  • 20:35
    The Sky Is The Limit All Stars
    12:45
    Embarrassing Bodies
  • 20:30
    Mark of a Serial Killer
    12:20
    Vanished: The Lucie Blackman Mystery
  • 21:14
    De CFO podcast
    10:00
    Wordt aangekondigd
  • 21:07
    Hobbyklus
    07:00
    Good Morning Sunshine
  • 21:00
    Peppe's Emilia-Romagna
  • 21:00
    Return to Paradise
    06:55
    Death in Paradise
  • 20:35
    The Equalizer
    12:45
    Storage Wars
  • 20:35
    Floortje naar het einde van de wereld
    13:00
    NOS Journaal
  • 20:25
    Radar
    13:00
    NOS Journaal
  • 20:25
    Nog Eén Keer Fit
    12:55
    Saïd & Anna