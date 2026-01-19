Dit zie je dinsdag in 'Vier Handen op één Buik'
Dorien (17) gaat naar het ziekenhuis zodra de bevalling doorzet. Na uren pijn en een dalende hartslag wordt haar zoon Djevin geboren. Later belandt Dorien zelf in het ziekenhuis.
Verrast door bekende moeder Channah Koerten laat Nomi (19) met Twum (22) en baby Nouay haar gezin vereeuwigen. Bij Stacey (20) slaat uitputting toe; ze weegt te weinig en zet zichzelf op de laatste plek. Met bekende moeder Coco Sabajo gaat ze naar een voedingscoach. Ash (20) draait overuren door slapeloze nachten en gaat met Joachim (20) naar het ziekenhuis ter controle van de hartafwijking van hun dochter.
'Vier Handen Op Eén Buik', dinsdag 20 januari om 20.25 uur bij BNNVARA op NPO 3.
https://www.bnnvara.nl/
Meer artikels over BNNVARA
TVvisie Extra
Onze apps
Meest recente
- KRO-NCRV maakt thema 'The Passion 2026' bekend en opent inschrijvingen voor kruisdragers
- Mis niets van de Olympische Winterspelen Milaan Cortina bij Sporza
- Roos Moggré twee weken achtereen op de late avond op NPO 1
- 'Alles in orde!' met Danira Boukhriss Terkessidis nieuw op VRT 1
- Annemie Gulickx wordt hoofd Audio van VRT
- Dit zie je dinsdag in 'Vier Handen op één Buik'
- Dit zie je maandag in 'Opsporing Verzocht'
- Vrouw die vriendin van ex-partner aanviel staat terecht in derde aflevering van 'De Rechtbank'
- 'Focus' over de anticonceptiepil: Het gebruik daalt, is dat erg?
- 'Opsporing Verzocht' kijk je vanaf nu op maandag
- NPO 3FM lanceert twee veelbelovende 3FM Talents tijdens Eurosonic Noorderslag
- 'Dijkstra & Evenblij Ter Plekke' zondag live vanuit Leeuwarden
- Dit hoor je zondag in 'Vroege Vogels' op NPO Radio 1
- Q-dj’s Maarten & Dorothee verdubbelen het netto jaarloon van een Q-luisteraar in slechts 60 seconden
- Joris van den Berg wint Theo Koomen Award 2025
Multimedia SPOTLIGHT
-
'A Knight of the Seven Kingdoms' vanaf maandag te streamen op HBO Max
-
Zelfs de bus heeft twee gezichten in 'Bestemming X'
-
Even slikken voor Bart Appeltans in 'Een Echte Job'
-
Verdubbel je jaarloon in 60 seconden!
-
Zijn Q-gezichten Gerben Tuerlinckx en Clémentine Caron 'Twins?!'
-
Disney+ onthult teaser voor tweede seizoen van 'Paradise'
-
Derde seizoen van 'Euphoria' binnenkort op HBO Max
-
Eric Goens laat professionele huurmoordenaar aan het woord
-
Exclusieve kijk achter de schermen van BK-winst Thibau Nys
-
'De Tafel van Gert' is terug vanaf 19 januari
-
Aster Nzeyimana bekent: 'Bestemming X' blijft in België
-
Kijk dit voorjaar naar het laatste seizoen van 'The Boys' op Prime Video
-
Kijk het nieuwe seizoen van 'Industry' op HBO Max
-
Frustraties steken de kop op in 'Bestemming X'
-
Kijk de eerste beelden van 'De Twaalf: De Botoxmoorden'
-
Tante Rita keert terug in de midseizoensfinale van 'Familie'
-
Dit zie je in 2026 op Netflix
-
Kijk de eerste beelden van de nieuwe fictiereeks 'All in'
-
Netflix deelt de officiële trailer van 'Agatha Christie’s Seven Dials'
-
Ontdek de eerste beelden van 'Juliet' seizoen 2
-
'Welkom Aan Boord' vliegt weer uit!
-
Netflix kondigt zesde seizoen 'Emily in Paris' aan
-
Netflix lost trailer van 'The Rip' met Ben Affleck en Matt Damon
-
Ode aan Circus Camillein 'JAMES & Co'
-
'De Rechtbank' opent opnieuw de deuren
-
Benjamin maakt geen goede beurt in 'Winter Vol Liefde'
-
Het verboden woord is terug!
-
Maarten & Dorothee verdubbelen jaarloon in 60 seconden
-
Ontdek de officiële trailer van 'Megan', seizoen 2
-
Dit is de eerste afvaller van 'Bestemming X'
Kijktip van de dag
De stagiairs ronden hun eerste, intense week af: Bart staat oog in oog met een oude bekende als patiënte, Aaron verzorgt een zware hoofdwonde en krijgt een levensles, Siska raakt emotioneel bij een ziek kind en William ploetert in de keuken.
'Een Echte Job', om 20.40 uur op VTM.