Dit zie je dinsdag in 'Osporing Verzocht'

Een 29-jarige man is ernstig toegetakeld nadat hij drie vandalen in Zevenaar op hun gedrag aansprak. Een van die jonge mannen schopte 25 januari al fietsend de spiegels van geparkeerde auto's. Toen het slachtoffer daar wat van zei, werd hij achtervolgd en uiteindelijk van zijn fiets getrokken en tegen zijn hoofd en rug geschopt.

Hij kan sindsdien niet werken. Behalve bewakingsbeelden van het drietal, deelt de politie vanavond ook in het landelijke opsporingsprogramma specifieke details over hun uiterlijk.

'Ik heb die beelden wel duizend keer gekeken. Niet normaal...'

In 'Opsporing Verzocht' ook aandacht voor een reeks bedreigingen bij de beautysalons van een Utrechtse onderneemster. Op 10 februari is haar zaak aan de Amsterdamsestraatweg in Utrecht beschoten. Een week later werd een explosief achtergelaten bij haar filiaal in Laren (NH). De onderneemster vertelt vanavond hoe ze zwaar gedupeerd is door de bedreigingen. Uit veiligheidsoverwegingen zijn haar drie zaken in Utrecht, Laren en Roermond op last van de betrokken burgemeesters gesloten. Van zowel de beschieting als het achterlaten van het explosief zijn bewakingsbeelden. De politie hoopt op tips over de dader(s) en het motief.

Gitarist band Kensington doet oproep

In februari en maart zijn bij muziekstudio’s in Benschop, Doorn en Hoogeloon inbraken gepleegd. Daarbij is voor tonnen aan apparatuur en instrumenten gestolen. Ook gitarist Casper Starreveld van de band Kensington is gedupeerd. Van hem zijn bij de inbraak in Benschop vier gitaren ontvreemd. Een woordvoerder van de politie Utrecht geeft vanavond meer informatie over de inbraken.

Sassenheimse ondernemer moet zichzelf na overval uit kast breken

De politie probeert nog altijd een bijzondere overval in Sassenheim op te lossen. Op 21 juni werd een ondernemer, die toevallig ‘s nachts in zijn kantoor aan de Rijksstraatweg sliep, gewekt door zes mannen die een vuurwapen en koevoeten bij zich hadden. Ze bedreigden de ondernemer met de dood, sloten hem op in de kast waar zijn CV-ketel hing en schoven zijn bed voor de deur. Het slachtoffer kon zichzelf alleen bevrijden door de kast via een zijmuurtje open te breken. Op bewakingsbeelden is de hele groep van zes overvallers te zien.

Verder rond 20.30 uur op NPO 2 onder andere ook aandacht voor een zware mishandeling in Hengelo en beelden van een overval op een supermarkt in Almere-Stedenwijk.

'Opsporing Verzocht', dinsdag 28 maart om 20.30 uur bij AVROTROS op NPO 2.