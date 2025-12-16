Deze 6 toppers strijden in de finaleweek om de titel 'De Slimste Mens ter Wereld 2025'!
Dit zie je deze week in 'Sturm der Liebe' - PREVIEW
Bom dia... en wat voor een bom! De locatie van het nieuwe seizoen van  'De Mol' is bekend

Dit zie je dinsdag in 'Opsporing Verzocht'

dinsdag 16 december 2025
Foto: AVROTROS - © Joy Hansson 2025

Dinsdag in 'Opsporing Verzocht' een urgente oproep rond de vondst van een overreden jongen van 18 afgelopen weekend in het Brabantse Maren-Kessel. Het slachtoffer werd afgelopen zaterdag rond 03.30 uur gevonden op de Kesselseweg en heeft het niet overleefd. De politie is dringend op zoek naar getuigen en camerabeelden.

Verder in het landelijke opsporingsprogramma nog meer onderzoeken met dodelijke slachtoffers. Zo worden belangrijke bewakingsbeelden getoond van een nog altijd onbekende man die op zaterdag 15 november in de flat van de 59-jarige Carlos aan de Huniadijk in Rotterdam is geweest. Hij bleek twee dagen later een fatale schotwond te hebben. 


Dood Pawel (40) in Lelystad
De politie toont ook de laatst bekende beelden van de 40-jarige Pawel. Hij werd eind september in zijn woning in gebouw Lelystaete in Lelystad om het leven gebracht. De politie wil dringend weten wie Pawel nog zag, nadat hij zijn fiets bij het pand neerzette.

Nieuwe ontwikkelingen rond dood man (66) in Herkenbosch
Op 15 september werd de 66-jarige Paul Vossen in zijn tuin in het Limburgse Herkenbosch van het leven beroofd. In 'Opsporing Verzocht' vanavond een live-verbinding met een woordvoerder van het onderzoeksteam over de vondst van een begraven tas met kleding, niet ver van de plaats delict. 

Daarnaast onder andere beelden van een doorrijder in Nieuwegein, een zware mishandeling in Amsterdam en een update rond de zoektocht naar Hugo Ruimwijk, die ervan verdacht wordt een cruciale rol te hebben gespeeld bij de dood van de 41-jarige Sherwin Peterhof. 

'Opsporing Verzocht', dinsdag 16 december om 20.25 uur bij AVROTROS op NPO 2.


Opsporing Verzocht op tv
Woensdag 17 december 2025 om 13u20  »
NPO 2
Opsporingsprogramma in samenwerking met politie en justitie. Uw tips maken het verschil. Actuele opsporing met Anniko van Santen.
Dinsdag 23 december 2025 om 20u25  »
NPO 2
Opsporingsprogramma in samenwerking met politie en justitie. Uw tips maken het verschil. Actuele opsporing met Anniko van Santen.
Woensdag 24 december 2025 om 13u25  »
NPO 2
Opsporingsprogramma in samenwerking met politie en justitie. Uw tips maken het verschil. Actuele opsporing met Anniko van Santen.

Taylor Swift - The Life Of A Showgirl (Sweet And Vanilla Perfume) (LP)
CD
Beste Zangers Seizoen 2025 (CD)
CD
Metejoor - 3 (CD)
CD
Persbericht AVROTROS
https://opsporingverzocht.avrotros.nl/
Meer artikels over AVROTROS
Aanbiedingen
Camille - Sos (CD)
CD
Arno - Opex (CD)
DVD
Daens - Daens De Musical (DVD)
DVD

TVvisie Extra



Onze apps

Download onze app op de Google Play Store Download onze app in de App Store

Meest recente

Multimedia SPOTLIGHT

Kijktip van de dag

'Spoed 24/7' - UZ Gent (EÃ©n)

De veertienjarige Elise heeft tijdens de les chemie ernstige brandwonden over haar hele lichaam opgelopen. De twintigjarige Sara kreeg dan weer vanuit het niets een klaplong. En de negenjarige Len komt met zijn papa naar de spoed omdat hij zich bij de karateles ernstig heeft bezeerd aan zijn voet.

'Spoed 24/7', om 21.50 uur op VRT 1.

Dossiers

NU en STRAKS op tv

volledige TVgids
  • 20:35
    Thuis
    00:45
    Journaallus
  • 20:35
    De Afspraak
    23:15
    Nachtlus
  • 20:15
    VRT NWS journaal met VGT
    21:00
    Geen uitzending
  • 20:35
    Single Bells
    01:45
    Geen uitzending
  • 20:00
    WK Darts 2026
    00:00
    Ramsay's Kitchen Nightmares
  • 20:35
    Snow White and the Huntsman
    01:20
    Geen uitzending
  • 20:35
    The Misfits
    01:00
    Geen uitzending
  • 20:35
    My Christmas Guide
    01:35
    JOE XMAS
  • 20:35
    The X-Files
    00:50
    SOS Piet
  • 20:00
    De Tafel van Gert
    01:00
    Vik & Gert
  • 20:35
    Mistletoe Murders
    01:05
    New Amsterdam
  • 20:35
    The First 48 Presents Critical Minutes
    01:20
    Cobra Kai
  • 20:35
    We Met in December
    02:00
    Play kerst haardvuur 2025
  • 20:30
    Homicide for the Holidays
    01:15
    My Life is Murder
  • 20:37
    Z-Nieuws
    02:00
    Wordt aangekondigd
  • 20:31
    Meesterwerk
    05:55
    Sixties To Six
  • 20:25
    Winterse Kost
    00:45
    Meesterlijke Klassiekers
  • 20:00
    Father Brown
    01:00
    Beyond Paradise
  • 20:35
    Saint Pierre
    01:00
    Hudson & Rex
  • 20:35
    De kerststal van Nederland
    01:20
    Pauw & De Wit
  • 20:25
    Opsporing Verzocht
    01:05
    Nieuwsuur
  • 20:25
    Vier handen op één buik
    01:55
    Eva