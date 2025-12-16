Dit zie je dinsdag in 'Opsporing Verzocht'

Dinsdag in 'Opsporing Verzocht' een urgente oproep rond de vondst van een overreden jongen van 18 afgelopen weekend in het Brabantse Maren-Kessel. Het slachtoffer werd afgelopen zaterdag rond 03.30 uur gevonden op de Kesselseweg en heeft het niet overleefd. De politie is dringend op zoek naar getuigen en camerabeelden.

Verder in het landelijke opsporingsprogramma nog meer onderzoeken met dodelijke slachtoffers. Zo worden belangrijke bewakingsbeelden getoond van een nog altijd onbekende man die op zaterdag 15 november in de flat van de 59-jarige Carlos aan de Huniadijk in Rotterdam is geweest. Hij bleek twee dagen later een fatale schotwond te hebben.

Dood Pawel (40) in Lelystad

De politie toont ook de laatst bekende beelden van de 40-jarige Pawel. Hij werd eind september in zijn woning in gebouw Lelystaete in Lelystad om het leven gebracht. De politie wil dringend weten wie Pawel nog zag, nadat hij zijn fiets bij het pand neerzette.

Nieuwe ontwikkelingen rond dood man (66) in Herkenbosch

Op 15 september werd de 66-jarige Paul Vossen in zijn tuin in het Limburgse Herkenbosch van het leven beroofd. In 'Opsporing Verzocht' vanavond een live-verbinding met een woordvoerder van het onderzoeksteam over de vondst van een begraven tas met kleding, niet ver van de plaats delict.

Daarnaast onder andere beelden van een doorrijder in Nieuwegein, een zware mishandeling in Amsterdam en een update rond de zoektocht naar Hugo Ruimwijk, die ervan verdacht wordt een cruciale rol te hebben gespeeld bij de dood van de 41-jarige Sherwin Peterhof.

'Opsporing Verzocht', dinsdag 16 december om 20.25 uur bij AVROTROS op NPO 2.