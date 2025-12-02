Dit zie je dinsdag in 'Opsporing Verzocht'

In 'Opsporing Verzocht' vanavond wordt vanavond aandacht besteed aan het dodelijke schietincident in Meppel waarbij afgelopen vrijdag een man van 26 overleed.

Er wordt onder andere een oproep gedaan aan een aantal specifieke getuigen, nu duidelijk is dat twee auto’s in de buurt waren rond het moment van schieten op de Van Ewijcksingel.

Politie werkt aan 3D-model dader zedendelict: meld jezelf

In 2009 werd een meisje van 15 in Bilthoven slachtoffer van een zedendelict. Toen ze van school naar huis fietste via het Panbos, werd ze daar door een nog altijd onbekende man van haar fiets getrokken en verkracht. In de zaak zijn zoveel bruikbare sporen dat een coldcaseteam van de politie Midden-Nederland het onderzoek heeft heropend. Er is nu een beloning van 10.000 euro voor de tip die naar de dader leidt. Er is een duidelijk signalement van de man. Zó duidelijk, dat de politie ook bezig is met een 3D-model van hem. Hij kan publicatie daarvan voorkomen door zichzelf te melden.

Nieuw spoor rond dood meisje (11): wie zijn ‘Libby’ en ‘Kleine Pagel’

Begin 2023 werd in het district Merksem in Antwerpen de 11-jarige Firdaous doodgeschoten. Ze bevond zich achter een garagedeur in een woonhuis, waar het vuur op was geopend. Vermoedelijk werd er geschoten als gevolg van een conflict in de onderwereld. Onlangs kwam bij de politie in Amsterdam nieuwe informatie binnen over twee vermoedelijk Nederlandse mannen die mogelijk informatie hebben over het schietincident.

Verder in de uitzending beelden van een mishandeling op station Bijlmer Arena, een ontwikkeling rond een mishandelingszaak in Nijmegen tijdens de Vierdaagsefeesten vorig jaar, en de zoektocht naar twee mannen die geld hebben gestolen van een dame die aan dementie lijdt. De vorige uitzending van 'Opsporing Verzocht' leidde tot de snelle aanhouding van een 18-jarige.

'Opsporing Verzocht', dinsdag 2 december om 20.25 uur bij AVROTROS op NPO 2.