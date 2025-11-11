Dit zie je dinsdag in 'Opsporing Verzocht'

Dit zijn de kandidaten van de vijfde week van 'De Slimste Mens ter Wereld'
dinsdag 11 november 2025
Foto: AVROTROS - © Joy Hansson 2025

Vanavond proberen politie, justitie en AVROTROS met tips van het publiek weer een aantal ernstige misdrijven op te lossen. In 'Opsporing Verzocht' wordt onder meer aandacht besteed aan de mislukte woningoverval bij een paardenhandelaar in Giethoorn.

Een 63-jarige man probeerde maandagavond 1 september vier à vijf overvallers zijn huis uit te krijgen toen één van hen een wapen bleek te hebben. De paardenhandelaar werd neergeschoten en verloor veel bloed. De politie heeft nu een compositietekening van één van de betrokkenen en beelden van de auto waarin de daders vermoedelijk reden.


Feyenoord-shirt in Amsterdam: slachtoffer mishandeling breekt oogkas
Verder aandacht voor een zware mishandeling in hartje Amsterdam. Een 30-jarige man deed daar boodschappen bij de Albert Heijn aan het Museumplein in een Feyenoord-shirt. Hoewel deze man vrijwel niets meer weet van die middag, lijkt op bewakingsbeelden duidelijk te zien dat een scooterrijder zich aan dat shirt ergert. Hij probeert het uit te trekken en gooit zijn slachtoffer daarna zo hard op de grond dat die later een gebroken oogkas en hersenbloeding bleek te hebben.

Reeks aanslagen op grillroom Roosendaal: van beschieting tot explosies
In een periode van zo’n twee maanden hebben aan de Rembrandtgalerij in Roosendaal in totaal acht concrete aanslagen plaatsgevonden bij twee grillrooms. De ene grillroom was als eerste één keer slachtoffer van een brandstichting, maar bij de andere grillroom bleven de incidenten elkaar opvolgen. Op bewakingsbeelden is vastgelegd hoe er bij de zaak brand wordt gesticht, de ruit wordt ingetrapt en de zaak ook beschoten is. De politie is dringend op zoek naar mensen die de daders herkennen of meer weten over een onderliggend conflict.

Daarnaast beelden van onder andere een massale vechtpartij in Groningen, vragen rond een man die meerdere keren overreden is op de weg tussen Laren en Hilversum en de schrijnende diefstal van een dubbele scootmobiel in Delft.

'Opsporing Verzocht', dinsdag 11 november om 20.25 uur bij AVROTROS op NPO 2.


Opsporing Verzocht op tv
Woensdag 12 november 2025 om 13u25  »
NPO 2
Opsporingsprogramma in samenwerking met politie en justitie. Uw tips maken het verschil. Actuele opsporing met Anniko van Santen.
Dinsdag 18 november 2025 om 20u25  »
NPO 2
Opsporingsprogramma in samenwerking met politie en justitie. Uw tips maken het verschil. Actuele opsporing met Anniko van Santen.
Woensdag 19 november 2025 om 13u25  »
NPO 2
Opsporingsprogramma in samenwerking met politie en justitie. Uw tips maken het verschil. Actuele opsporing met Anniko van Santen.

