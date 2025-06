Dit zie je dinsdag in 'Opsporing Verzocht'

In 'Opsporing Verzocht' wordt vanavond uitgebreid aandacht besteed aan de voortvluchtige Nederlandse zakenman Wim Beckmann. Beckmann (nu 67, als hij nog leeft) werd vorig jaar in BelgiŽ voor een jury veroordeeld tot 29 jaar celstraf voor de moord op zijn vriendin Samira.

Ze werd in juli 2008 in de brandende toenmalige villa van Beckmann in het Belgische Merksplas gevonden met twee kogels in haar hoofd. Naast haar lag een zwaargewonde Beckmann. Hij beweerde dat ze slachtoffer waren van een overval of criminele afrekening.

In de uitzending van vanavond wordt uitgelegd hoe de Belgische politie het verhaal van Wim Beckmann ontkrachtte en ervan uitgaat dat hij naast de 27-jarige Samira ook zichzelf neerschoot. Beckmann is sinds 2016 spoorloos, de politie hoopt hem met verouderingstekeningen en informatie van tipgevers op het spoor te komen.

Zes explosies gericht op gezin in Barendrecht

Wie heeft het gemunt op een vader, moeder, zoon en dochter aan de Mandenmakerij in Barendrecht? In 'Opsporing Verzocht' doet het gezin vanavond een dringend beroep op kijkers om hen te helpen, desnoods anoniem. Sinds februari 2024 zijn er al zes op hen gerichte explosies geweest. Bij één ervan moesten de moeder en zoon zelfs naar het ziekenhuis. Er zijn beelden van drie verdachten.

Dierenarts overvallen

In de nacht van 11 op 12 mei kreeg het huis van een dierenarts in Sint-Oedenrode ongewenst bezoek van twee overvallers. Ze sloegen onder andere met een breekijzer op het hoofd van de man. Er zijn beelden van de aankomst en hun vertrek.

Daarnaast meer details over drie oplichters en de overval op een privé-sauna in Amersfoort.

'Opsporing Verzocht', dinsdag 24 juni om 20.25 uur bij AVROTROS op NPO 2.