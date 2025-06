Dit zie je dinsdag in 'Opsporing Verzocht'

In de nacht van vorige week maandag op dinsdag was de snelweg A13 enkele uren dicht nadat een taxi vanuit een andere auto was beschoten. Daarbij werd de inzittende geraakt.

Dinsdag in 'Opsporing Verzocht' meer details over deze levensgevaarlijke beschieting. Zo blijkt dat er een kogel door de pet van het slachtoffer is gevlogen. De verdachten crashten daarna hun Toyota RAV in Den Haag en werden niet lang daarna bij een tankstation gefilmd vóór ze verder vluchtten. De politie wil dringend tips over de identiteit van de twee mannen op de beelden.

Verder wordt vanavond onder andere om tips gevraagd over een inbraak bij een juwelier in Nijverdal, een vechtpartij met hamers in Gemert en de mishandeling van een Rotterdams gezin na een verkeersruzie. Ook worden beelden getoond van een onbekende man die een oudere dame met Alzheimer in Utrecht van geld beroofde.

Zoals altijd wordt daarnaast stilgestaan bij de ontwikkelingen rond de onderzoeken uit de vorige uitzending. Zo blijken de rechercheurs die de verdachte dood van een 78-jarige vrouw in Bunschoten-Spakenburg onderzoeken nog heel graag contact te willen hebben met minimaal twee specifieke getuigen.

De vorige uitzending van 'Opsporing Verzocht' was snel effectief: na een oproep over een verkrachtingsonderzoek in Haarlem meldde de 25-jarige verdachte zich nog diezelfde avond.

'Opsporing Verzocht', dinsdag 17 juni om 20.25 uur bij AVROTROS op NPO 2.