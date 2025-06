Dit zie je dinsdag in 'Opsporing Verzocht'

Vanavond in Opsporing Verzocht een reconstructie van de dood van de 18-jarige Freek Postma in Alkmaar. Freek was 22 november 2023 in een huis aan de Baansingel toen daar een groep mannen met een vuurwapen binnenviel.

Bij de worsteling die daarbij ontstond wist Freek het huis te ontvluchten. Er werd daarna geschoten, maar er leken geen gewonden te zijn. Tòt de politie het levenloze lichaam van Freek even later in de tuin van de buren vond. Hij was van dichtbij beschoten, vermoedelijk toen hij via de schutting probeerde te vluchten. In de uitzending van vanavond bewakingsbeelden, sporen naar de dader(s) en meer over een beloning van 15.000 euro.

Verder in de uitzending onder andere beelden van de gezochte daders van:

De overval bij een juwelier in Veldhoven waarbij een gewonde viel.

Een overval op een coffeeshop aan de Frederik Hendrikstraat in Amsterdam.

Een explosie bij een gezin aan ‘t Viertel in Hoevelaken.

'Opsporing Verzocht', dinsdag 3 juni om 20.25 uur bij AVROTROS op NPO 2.