Dit zie je dinsdag in 'Opsporing Verzocht'

In de uitzending van het landelijke opsporingsprogramma wordt vanavond onder andere aandacht besteed aan de schokkende vernieling van tientallen graven in Den Haag. Een nog altijd onbekende dader, of daders, braken daar afgelopen vrijdagavond grafstenen, urnen en ornamentjes, ook van kindergraven.

Een woordvoerder van de politie geeft de laatste stand van zaken.

Mogelijk Nederlandse huurmoordenaar ingezet bij Duitse liquidatie

Op 22 oktober werd in Keulen een 32-jarige man geliquideerd op het moment dat hij na het sporten in een auto wilde stappen. Het slachtoffer had mogelijk een conflict met in Turkije verblijvende prominente personen, die weer te linken zijn aan de Hells Angels. Er zijn foto’s van de schutter, dat is mogelijk een Nederlander.

Mevrouw (69) van scootmobiel geschopt

Op maandag 16 december is een hulpbehoevende dame in Nijmegen door een groep van vier jongens op twee fatbikes mishandeld. De vrouw kreeg toen ze op haar scootmobiel door het park bij het Bert Oosterboschpad reed twee harde trappen van de groep. Niet alleen viel daardoor haar zuurstofapparaat, ze belandde ook zelf op de grond, raakte gewond en kon met geen mogelijkheid opstaan. Ze vertelt daar vanavond zelf over: ’Ik kon niet bij de telefoon. Heb ik een paar keer geprobeerd, maar dat lukte niet. Dat was mijn grootste angst; ik denk en nu?’ Ze werd na 10 minuten gelukkig ontdekt door voorbijgangers. Een woordvoerder van de politie geeft in de studio alle aanknopingspunten naar de daders.

Ook worden beelden getoond rond twee vermoedelijk op elkaar afgestemde explosies in Haarlem op zondag 3 november. Bij de explosie aan de Borneostraat ontsnapten de bewoonster, haar tienerdochter en kleinkind aan de dood. De vrouw wilde net met water het vuurtje dat ze zag bij de voordeur gaan blussen, toen haar tienerdochter haar tegenhield. Enkele seconden later was er een enorme ontploffing waar de vrouw anders in had gestaan.

Verder worden onder andere een overvaller in Lochem gezocht, twee jonge mannen die een opticien overvielen in Zaandam en de betrokkenen bij vier brandstichtingen in Almelo.

'Opsporing Verzocht', dinsdag 25 februari