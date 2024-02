Dit zie je dinsdag in 'Opsporing Verzocht'

De recherche in Rotterdam doet een dringend beroep op het publiek om mee te helpen bij het ophelderen van de fatale explosie aan de Schammenkamp in Rotterdam. De explosie, op maandag 29 januari, kostte het leven aan drie mensen en is mogelijk ontstaan door een illegaal drugslab in een bedrijfsruimte.

Dinsdag deelt de politie in 'Opsporing Verzocht' de eerste bewakingsbeelden waarop de kracht van de explosie en de direct daarop volgende felle brand te zien is. Een woordvoerder van de politie heeft een belangrijke vraag naar aanleiding van die beelden.

Gezocht: jonge dader van mishandeling Utrecht CS

Op 17 november is op station Utrecht een 44-jarige vrouw mishandeld nadat ze een medereiziger aansprak op zijn gedrag. Ze vroeg de jonge man om even te wachten op uitstappende reizigers, voor hij zelf de trein zou instappen.

Man (19) van dichtbij beschoten op parkeerplaats Roosendaal

De politie in Roosendaal is op zoek naar een schutter die op 15 december van dichtbij op een 19-jarige man heeft geschoten. Het slachtoffer zat op dat moment in zijn auto op een parkeerplaats aan de Tollensflat. Het gaat om een poging moord/doodslag, die het slachtoffer ternauwernood overleefde. Mede dankzij omwonenden die razendsnel filmden is er bewakingsbeeld van de dader.

Nieuwe beelden explosie-reeks Alkmaar

Op 29 januari waren er op één dag drie explosies bij woonhuizen in Alkmaar. Dat gebeurde onder meer bij een woning aan de Olieslagerstraat. Bij dezelfde bewoners was ook op 14 januari een ontploffing. Van dit incident worden vanavond beelden gedeeld. Hierop is te zien hoe na het gooien van een fles met brandbare vloeistof een heftige explosie volgt.

Daarnaast onder andere aandacht voor de beroving in Arnhem van twee tieners en een overval op een pizzeria in Veldhoven. Daarbij is ook de stem van de dader vastgelegd.

Overigens was de vorige uitzending van het landelijke opsporingsprogramma uiterst effectief: een agressieve zwartrijder in Capelle a/d Ijssel is inmiddels dankzij tips aangehouden.

'Opsporing Verzocht', dinsdag 6 februari om 20.25 uur bij AVROTROS op NPO 2.