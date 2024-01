Dit zie je dinsdag in 'Opsporing Verzocht'

Gisteravond werd in Enschede een stille tocht georganiseerd voor de 15-jarige Ahmed. De van oorsprong Syrische tiener werd vrijdagavond 22 december op de van Lochemstraat doodgestoken, voor de ogen van een vriend van 14, die zwaargewond raakte.

Hoewel de afgelopen periode verdachten werden aangehouden, heeft de politie vanavond in 'Opsporing Verzocht' nog belangrijke vragen rond dit fatale steekincident.

Vergisten daders explosie Vlaardingen zich?

Ook de recherche in Vlaardingen hoopt op tips van het publiek. In de uitzending, die om 20.25 uur op NPO 2 start, worden beelden getoond van twee verdachten die verantwoordelijk lijken voor de explosie bij een woonhuis aan de Wilhelminastraat op 3 januari. Het is één van de vele ontploffingen de afgelopen tijd in woonwijken. Zorgelijk: bij een aantal recente explosies lijken de daders zich in het adres vergist te hebben. Mogelijk is daar ook sprake van de bij de ontploffing aan de Wilhelminastraat.

Vrouw breekt enkel door toedoen overvallers in Steenbergen: ontwikkelingen in onderzoek

Op 4 oktober 2021 pleegden vier mannen een uiterst gewelddadige overval bij een gezin in Steenbergen. Op bewakingsbeelden was te zien hoe de vier de vrouw des huizes met zoveel kracht naar de grond werkten, dat zij haar enkel op drie plaatsen brak. Inmiddels zijn er belangrijke ontwikkelingen in het onderzoek. Een woordvoerder van de politie vertelt meer.

Opticien Arnhem neergestoken

Op zaterdag 11 november stak een jonge man de eigenaar van een optiekzaak in Arnhem neer. Het slachtoffer bleek ‘geluk’ te hebben, het mes was meerdere keren op zijn ribben afketst. De dader van deze overval is nog niet gevonden. Vanavond beelden van de vluchtende verdachte.

Verder in de uitzending onder meer aandacht voor twee arrestaties en andere

ontwikkelingen net na de vorige uitzending, beelden van een mishandeling in Eindhoven en de brandstichting bij het gemeentehuis in Soest.

'Opsporing Verzocht', dinsdag 23 januari om 20.25 uur bij AVROTROS op NPO 2.