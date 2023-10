Dit zie je dinsdag in 'Opsporing Verzocht'

De politie in Rotterdam zoekt de daders van een beroving van een 17-jarige pizzakoerier in Rotterdam. De bezorger moest op woensdag 6 september nog een laatste bestelling afleveren aan de Riebeekstraat in de wijk Katendrecht.

Daar werd hij opgewacht door drie leeftijdsgenoten waarvan twee een bivakmuts droegen. Het slachtoffer werd door de drie met een keukenmes en een machete bedreigd; het ging hen om zijn pizza’s. De politie vermoedt dat de jongens vaker rondhangen in die buurt en hoopt dat bewoners kunnen helpen met tips. In 'Opsporing Verzocht' onder meer een duidelijk signalement van één van de daders.

Brandstichter veroorzaakt miljoenenschade

Tientallen huurders van een loods in Didam zijn hun complete opgeslagen inboedel kwijt na een brandstichting. Op bewakingsbeelden van donderdag 20 juli is te zien hoe een man het terrein aan de Pakopseweg oploopt en daar een vrachtwagen in brand steekt die vlak naast de loods stond. Door explosies in de vrachtwagen sloeg het vuur over. De loods brandde af met miljoenen euro’s schade als gevolg.

Naast beelden van de brandstichter, wordt in de uitzending gedemonstreerd hoe gevaarlijk een autobrand is zeker als die plaatsvindt naast een woonhuis. Op een trainingsterrein van de brandweer is te zien hoeveel explosies er plaatsvinden bij zo’n brand. Ook wordt advies gegeven wat je vooral wèl en niet moet doen als je eigen auto in brand staat.

Urenlange babbeltruc dupeert ouder Amsterdams echtpaar

Een echtpaar op leeftijd is in Amsterdam slachtoffer geworden van meerdere oplichters. Gedurende een urenlang telefoongesprek maakte een nepagent de slachtoffers wijs dat er een aanslag in de buurt gepleegd zou worden en dat deze mensen hun waardevolle spullen beter konden laten ophalen door de politie. De slachtoffers kregen middenin de nacht tot twee keer toe iemand aan de deur. Eén van de oplichters vroeg zelfs of de vrouw ter plekke al haar ringen, behalve haar trouwring, wilde afdoen en meegeven. Een woordvoerder van de politie in Amsterdam bespreekt de elementen in deze babbeltruc en geeft meer informatie over de daders.

Daarnaast aandacht voor onder meer een steekincident in Rotterdam, brandstichtingen bij een woning in Arnhem op twee opeenvolgende nachten en beelden van fraudeurs. De vorige uitzending van Opsporing Verzocht was zeer succesvol, rond drie zaken volgden de afgelopen dagen aanhoudingen.

'Opsporing Verzocht', dinsdag 31 oktober om 20.30 uur bij AVROTROS op NPO 2.