Dit zie je dinsdag in 'Opsporing Verzocht'

Als de dringend gezochte Bretly Dorder (24) vanavond om half negen nog niet is aangehouden, wordt in 'Opsporing Verzocht' de laatste informatie over de zoektocht naar deze moordverdachte door de politie gedeeld.

Dorder wordt verdacht van het doodschieten van psychiater Jean van Griensven (60) in Rotterdam en zou net voor het weekend ook iemand in Zutphen hebben neergestoken. Omdat Dorder als extreem gevaarlijk wordt beschouwd, werd gisteren besloten een beloning van 25.000 euro uit te loven voor de tip die tot zijn aanhouding leidt. Een woordvoerder van de politie zal vanavond live een update geven.

Burenruzie wordt Cor Kleijn (71) fataal

Op woensdag 27 september werd aan de Molièreweg in Rotterdam Cor Kleijn neergestoken. Hij overleed niet lang daarna ter plekke aan bloedverlies. Later bleek dat ook zijn hond een steekwond had. Inmiddels vermoedt de politie wat er vlak voor zijn dood is gebeurd; het scenario van een fatale burenruzie is het meest waarschijnlijk. In de uitzending een reconstructie van de gebeurtenissen, een interview met een zus van meneer Kleijn en meer informatie over de groep die Cor vlak voor zijn dood boos opzocht.

Actueel: dood vrachtwagenchauffeur op parkeerplaats

De politie in Brabant heeft nog niemand aangehouden voor het fataal neersteken van een vrachtwagenchauffeur afgelopen zaterdagavond op parkeerplaats Hazeldonk. Omdat de parkeerplaats langs de A16 bij de Belgische grens zeker in vakantietijd druk is, vermoedt de politie dat ze nog niet alle mensen heeft kunnen bereiken die mogelijk informatie hebben over de dader of de aanleiding voor het steken. Het zwaargewonde slachtoffer werd zaterdag rond 19.20 uur door een collega ontdekt, medische hulp mocht niet meer baten.

Mannen dumpen geld op spoor Hilversum

Op 20 april vluchtten drie mannen halsoverkop uit een auto langs het spoor in Hilversum. Getuigen zagen de mannen pakken met geld verliezen, later werd in hun auto ook een achtergelaten fortuin gevonden. Twee van de mannen trokken daarna in het centrum van Hilversum een wapen om een scooter van een voorbijganger buit te maken. Eén van deze mannen wordt nog gezocht: hij staat op beeld.

Verder onder meer aandacht voor een woningoverval in Melissant en een oproep van de Zeehavenpolitie. De vorige uitzending van 'Opsporing Verzocht' leverde overigens razendsnel resultaat op. Er werden beelden gedeeld rond een steekincident in Rotterdam. De verdachte meldde zich daarop nog diezelfde avond.

'Opsporing Verzocht', dinsdag 24 oktober om 20.30 uur bij AVROTROS op NPO 2.