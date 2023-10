Dit zie je dinsdag in 'Opsporing Verzocht'

In de regio Den Haag zijn twee oplichters actief geweest die met name oudere mannen geld afhandig maakten. Ze zetten hoog in: een man van negenzestig in Zoetermeer raakte door het duo zijn in dertig jaar opgebouwde spaarpotje van 27.500 euro kwijt.

In 'Opsporing Verzocht' een reconstructie van de truc die de mannen toepassen, een interview met hun slachtoffer èn beelden van één van de mannen.

Deze man noemt zichzelf Dr. Phillhard. De politie wil graag tips over de oplichters maar wil daarnaast ook in contact komen met mensen die ook door het duo zijn benaderd.

Update onderzoek dood psychiater Jean van Griensven (60) in Rotterdam

In de nacht van afgelopen donderdag op vrijdag gingen hulpdiensten in Rotterdam af op een brandmelding in een appartement aan het Handelsplein. Brandweerlieden vonden binnen de zwaargewonde zestig-jarige bewoner. De man bleek een schotwond te hebben en overleed niet veel later. Het slachtoffer is Jean van Griensven die als psychiater werkte. Vanavond een update rond het onderzoek. Een woordvoerder van de politie in Rotterdam heeft vanavond een aantal concrete vragen aan het publiek.

De ‘powerkey’: de nachtmerrie voor elke elektrische fietsbezitter

Dit jaar zijn er al zo’n 100.000 aangiftes gedaan van fiets- en bromfietsdiefstallen. Het aandeel van de diefstal van elektrische fietsen daarin neemt enorm toe. Deze toename is mede toe te schrijven aan de ‘powerkey’: een soort loper waarmee criminelen razendsnel en vrijwel ongemerkt sloten open krijgen. In de uitzending meer over de werkwijze van criminelen en beelden van een aantal mannen die seriematig fietsen stelen.

Dader filmt handlanger, beelden brandstichting Spaubeek in handen politie

In een appartementencomplex in Spaubeek is twee augustus een levensgevaarlijke brand aangestoken. Daarbij werd de voordeur van een bewoner op de tweede etage in brand gezet. Omdat deze bewoner daardoor niet via het trappenhuis kon vluchten, moest hij via het zolderraam en dak ontkomen aan de vlammen, en daarna op het balkon van zijn onderburen springen. Hij raakte daarbij gewond. Opmerkelijk: de politie heeft beelden in handen gekregen die zijn opgenomen door één van de daders. Hij filmde zijn handlanger die brand sticht en spoort hem ook nog aan.

'Opsporing Verzocht', dinsdag 17 oktober om 20.30 uur bij AVROTROS op NPO 2.