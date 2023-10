Dit zie je dinsdag in 'Opsporing Verzocht'

Een 70-jarige inwoonster van Cuijk verloor in juli haar man, na een samenzijn van meer dan 50 jaar. In de dagen voor de uitvaart op 14 juli lag haar man bij hen thuis aan de Robijnlaan opgebaard. Daar drongen in de nacht voor zijn crematie drie mannen het huis in.

Een bewakingscamera heeft de drie vastgelegd; ook hoe ze niet leken te schrikken dat de overledene opgebaard in de woonkamer lag. De politie houdt rekening met het scenario dat de mannen het bewust gemunt hadden op een huis waar net iemand overleden was. In 'Opsporing Verzocht' vanavond rond 20.30 uur op NPO 2 de beelden van de verdachten, hun auto en een interview met de weduwe en haar zoon.

Moeder en dochter overvallen

In de uitzending vanavond een reconstructie van een woningoverval aan de Catalpastraat in Almere-Parkwijk. Daar vielen in de nacht van Eerste op Tweede Kerstdag drie mannen bij de bewoonster en haar volwassen dochter binnen, nadat ze de achterramen uit hun huis hadden geblazen. De mannen bedreigden beide vrouwen met een vuurwapen en waren op zoek naar geld. Mogelijk hadden de daders zich in het adres vergist. Er zijn beelden van de daders, èn van een man die vermoedelijk betrokken was.

Politie Sneek heeft beelden van verdachte van dood man (41)

Op 9 mei werd in Sneek in een woning aan de Molenkrite een dode man gevonden. Deze 41-jarige bewoner was vermoedelijk al een aantal dagen eerder om het leven gebracht. Het rechercheteam deelt in 'Opsporing Verzocht' beelden van een man die vermoedelijk betrokken was bij dit misdrijf. Hij is gefilmd als hij naar de voordeur van het slachtoffer loopt.

Benzinedief rijdt pomphouder omver

De eigenaar van een garage en tankstation aan de Kerkweg in Kockengen zal 14 februari niet snel vergeten. Hij knoopte een praatje aan met de bestuurder van een Volkswagen Polo die bij hem kwam tanken, omdat de auto een afgeplakt kenteken had. Na het tanken kreeg de man een onderbuikgevoel, dat de bestuurder misschien niet wilde gaan afrekenen. Hij stelde zich voor de auto op, maar werd daarna plankgas aangereden. Omdat hij zich in een reflex wegdraaide kwam hij niet onder de auto terecht. De politie deelt in de uitzending beelden van de bestuurder en zijn opvallende auto.

Verder aandacht voor nieuwe aanknopingspunten rond de ontvoering van een toen 28-jarige man op 19 oktober vorig jaar in Rotterdam, beelden van pinfraudeurs en updates over de twee grote onderzoeken die vorige week in de uitzending werden behandeld. In de coldcase rond de roofmoord op ondernemer Hans van der Mee in 1990 in Rotterdam werd toen een beloning van 30.000 euro uitgeloofd, en in het onderzoek naar de dood van Rishi Rampadarath (37) in Houten afgelopen april was 25.000 euro beloning.

'Opsporing Verzocht', dinsdag 3 oktober om 20.30 uur bij AVROTROS op NPO 2.