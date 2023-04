Dit zie je dinsdag in 'Opsporing Verzocht' op NPO 2

In 'Opsporing Verzocht' vanavond veel bewakingsbeelden met uiterst brutale daders. Zo is gefilmd hoe een nog altijd onbekende man het slachtoffer van een verkeersongeluk in Zwolle besteelt.

Toen de vrouw, zichtbaar bloedend met onder andere een gebroken pols, door ambulancepersoneel werd behandeld nam de man haar elektrische fiets mee. Omdat haar portemonnee in haar fietstas lag, kon hij daarna ook nog met haar pas naar een coffeeshop. Hoewel het niet om een recente zaak gaat - 17 september - is dit een onderzoek met zoveel onrecht, dat de politie in Oost-Nederland hoopt dat het landelijk uitzenden van de beelden tot een doorbraak gaat leiden.

Checkjehack: politie-site inmiddels al meer dan 3 miljoen keer gebruikt

In de uitzending ook een update rond de grote internationale politie-actie afgelopen week rond de site 'Genesis Market'. De politie maakte vorige week bekend dat de gegevens van naar schatting meer dan 50.000 Nederlanders in handen van cybercriminelen zijn gevallen.

Mes in wang na avond stappen

In Hoofddorp is 22 februari een jongen van 17 jaar neergestoken nadat hij na een avond stappen met de bus naar huis ging. De jonge man die zijn tas roofde stak hem vrijwel meteen in het gezicht. De gezochte verdachte is gefilmd in nachtbus 300.

Ondernemer slachtoffer van twee Rolex-berovingen en poging woningoverval

Een 50-jarige ondernemer in Purmerend verbergt niet dat hij weleens een Rolex draagt. Hij vermoedt zelf dat dit in het uitgaansleven is opgevallen en dat hij daarom slachtoffer is geworden van twee gewelddadige straatroven. Op zowel 21 april als 9 september werd de man voor zijn bedrijf aan de Antwerpenhaven overmeesterd door twee jonge mannen met wapens. Bij de eerste roof werd een Rolex en een Cartier-bril buitgemaakt, bij de tweede beroving werd opnieuw een Rolex meegegrist net als een kostbare ketting. Op 20 oktober werd geprobeerd zijn huis te overvallen, daarbij is zijn vrouw mishandeld. Er zijn veel beelden van alle betrokken verdachten. De politie hoopt dat door tips deze reeks misdrijven opgelost kan worden.

Verder onder andere ook beelden van een brandstichting in Rotterdam, een bende zakkenrollers en pinfraudeurs die met name oudere mensen hebben bestolen.

'Opsporing Verzocht', dinsdagavond 12 april om 20.30 uur bij AVROTROS op NPO 2.