Dit zie je dinsdag in 'Kunst en Kitsch'

Een zeer zeldzame glazen knobbelbeker wordt naar het Dordrechts Museum gebracht. De eigenaar is altijd op zoek naar schatten, vindt dingen op straat en houdt van opgravingen.

Zo ook deze beker, die hij uit de grond zag steken. Van dit type is er maar één bekend en is daarmee zeldzaam. Expert Pieter Jorissen taxeert schilderij ‘Autostop Suïcide’, gemaakt door Jacqueline de Jong. Internationaal wordt De Jong als belangrijk gezien, maar weinig mensen in Nederland kennen haar. Martijn Akkerman bekijkt een camee (hanger) van agaat: een voorstelling die uit edelsteen is gesneden. Verder in het Dordrechts Museum: een deftige naaidoos van hout en ivoor uit India en een schilderij met zeilboten en palmbomen.

'Tussen Kunst en Kitsch', dinsdag 28 november om 21.30 uur bij AVROTROS op NPO 1.