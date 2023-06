Dit zie je dinsdag in 'De Streken Van van Boven'

Foto: AVROTROS - © Oof Verschuren 2023

Yvette duikt in de Nederlandse snackbarcultuur. De snackbar zoals je hem in Nederland ziet, met een uitgebreid assortiment aan snacks, zie je verder nergens ter wereld. We kennen ze allemaal; de Mexicano, kipkorn en de frikandel.