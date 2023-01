Dit zie je deze week in 'Tussen Kunst en Kitsch'

Expert Jaap Polak taxeert een bronzen sculptuur dat als decoratie op de wc van de bezoeker staat en legt uit dat het een Bodhisattva Maitreya is, de toekomstige Boeddha.

Je kunt het herkennen aan de hoofdtooi, daar zit een stupa in, een grafmonumentje. Het is gemaakt in Indonesië en dat maakt het extra bijzonder. Expert Remco van Leeuwen taxeert een documentenkist uit de 15e eeuw. De kist is gemaakt om er iets bijzonders in te bewaren. Er wordt ook een schilderij van Peter van der Velden getaxeerd, door Pieter Jorissen. Van der Velden is een Nederlandse schilder die emigreerde naar Nieuw Zeeland. Daar werd hij wereldberoemd.

